Valle dell’Acate, Docg Cerasuolo di Vittoria Classico BDN 2022

Gaetana Jacono è la testimone, insieme a pochi altri, di quanto fosse difficile fino a 20 anni fa parlare di Frappato e di Vittoria nel mondo e farsi ascoltare. Un vino troppo sottile e scorrevole, una città troppo lontana dalla Sicilia turistica. Gaetana è entrata nell’azienda di famiglia nel 1996 per sviluppare il commercio internazionale. Valle dell’Acate era stata fondata dal padre Giuseppe nel 1981, ma l’attività in sé, di produzione di vino, esisteva fin dal 1870. Gli anni difficili però non hanno scoraggiato Gaetana, erede di quello spirito commerciale e caparbio che ha caratterizzato le genti di Vittoria fin dal 1600. Oggi quell’angolo sud-orientale di Sicilia non è più così isolato, grazie soprattutto a tre fattori: i viaggi e i mescolamenti fra persone facilitati dalla globalizzazione; il percorso di consapevolezza e qualità che ha intrapreso il territorio; e infine il gusto del mercato, che oggi finalmente apprezza il vino di Vittoria. Un vino formato da Nero d’Avola, che si lascia alleggerire dal Frappato, rendendo il Cerasuolo di Vittoria un rosso profumato e fresco, ma sostanzioso e persistente allo stesso tempo. Il Cerasuolo di Vittoria di Valle dell’Acate porta la Vigna di Biddine Soprana (da dove viene) in etichetta dal 2019. La versione 2022 è balsamica e floreale, con note di gelso e fragola: calda ma appuntita, risulta sapida e piena al sorso, aderendo gentilmente al palato.

