Martedì 21 Ottobre 2025 - Aggiornato alle 11:49
I Vini di WineNews - N. 385
19 Ottobre 2025, ore 09:00
Numero:
385
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 19 al 25 Ottobre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
I Greppi, Doc Bolgheri Rosso Greppicante 2023
17 Ottobre 2025
I Vini
J. de Villebois, Aoc Pouilly-Fumé Les Silex Blancs 2023
17 Ottobre 2025
I Vini
Hic et Nunc, Doc Grignolino del Monferrato Casalese Altromondo 2023
17 Ottobre 2025
I Vini
Uccelliera, Doc Rosso di Montalcino 2023
17 Ottobre 2025
I Vini
Castello di Bolgheri, Doc Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2022
17 Ottobre 2025
I Vini
Cantina Sartori, Doc Colli Piacentini Monterosso Val d’Arda Frizzante 2024
17 Ottobre 2025
I Vini
Argiano, Toscana Igt Rosso Solengo 2023
17 Ottobre 2025
I Vini
Tedeschi, Docg Recioto della Valpolicella Classico Capitel Fontana 2021
17 Ottobre 2025
I Vini
Guado al Melo, Doc Bolgheri Rosso Rute 2022
17 Ottobre 2025
I Vini
Muratori, Docg Franciacorta Brut Simbiotico
17 Ottobre 2025
I Vini
Bertinga, Toscana Igt Rosso Bertinga 2018
17 Ottobre 2025
I Vini
Casato Prime Donne, Docg Brunello di Montalcino IOsonoDonatella 2018
17 Ottobre 2025
I Vini
Podere Prospero, Doc Bolgheri Rosso 2022
17 Ottobre 2025
I Vini
Vespa Vignaioli, Doc Primitivo di Manduria Raccontami 2021
17 Ottobre 2025
Zoom
Maestre Sfogline, Tortellini Tradizionali
17 Ottobre 2025
Ristorante
Il Carpaccio - Parigi
17 Ottobre 2025