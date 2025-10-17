Tedeschi, Docg Recioto della Valpolicella Classico Capitel Fontana 2021

Ottenuto da un blend a base delle classiche varietà dell’areale di Valpolicella Corvina, Corvinone e Rondinella, appassite in fruttaio per 4 mesi, il Valpolicella Capitel Fontana matura in legno grande per 24 mesi. La versione 2021 è profumata di frutti rossi in confettura, frutta secca e spezie. Meno dolce del solito, in bocca il sorso ha discreta freschezza acida che stempera il calore alcolico: risultando immediatamente morbido e cremoso, ma dalla dolcezza non stucchevole, termina in un finale godibile dai ritorni fruttati e speziati. La cantina della famiglia Tedeschi ha ormai consolidato una conoscenza approfondita del proprio territorio, la Valpolicella, e le sue etichette godono di una qualità affidabile, capace di raggiungere regolarmente anche l’eccellenza assoluta. Anche grazie a caratteristiche stilistiche delle etichette di casa, sempre più raffinate e dalla beva agile. Un risultato che arriva da un lavoro rigoroso che l’azienda con sede a San Pietro in Cariano ha sviluppato intorno ai Cru di proprietà con la collaborazione dell’Università di Verona. Lunga è la tradizione produttiva dei Tedeschi, almeno a partire dai primi anni Sessanta del secolo scorso, quando Lorenzo Tedeschi, con intuizioni pionieristiche, la fondò. Oggi, i suoi figli - Sabrina, Antonietta e Riccardo - ne proseguono il lavoro, contando su 48 ettari vitati, da cui si ricavano 500.000 bottiglie di produzione complessiva.

(fp)

