Podere Prospero, Doc Bolgheri Rosso 2022

Il Bolgheri Rosso 2022, maturato per 12 mesi in barrique, si presenta di colore rosso rubino scuro e brillante. Al naso prevalgono toni di frutta rossa matura, affiancati da tocchi di cacao, liquirizia, tabacco, spezie e cenni di erbe aromatiche e rimandi balsamici. In bocca il sorso è avvolgente, polposo e continuo, terminando in un finale ampio e persistente, dai ritorni balsamici e fruttati. Podere Prospero è la dependance toscana della famiglia veneta Zenato. Come molti altri produttori affermati del nord Italia e non solo, anche Zenato è approdato nell’areale della costa livornese, arrivandoci agli inizi del Nuovo Millennio, con l’acquisizione, nel 2003, di un piccolo podere nel Comune di Castagneto Carducci con appena 3,8 ettari a vigneto, coltivati in biologico. Le vigne del Podere Prospero, prevalentemente allevate a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot ed impiantate nel 1995, si trovano sulla direttrice che attraversa il primo entroterra, correndo parallela alla costa che va da Castagneto Carducci a Bolgheri, nel cuore della denominazione. L’esperienza della Valpolicella, applicata alle terre di Bolgheri, consente di produrre rossi dal profilo internazionale, morbidi, ricchi e intensi, con in più i richiami mediterranei tipici del bolgherese, che confermano, anche a queste latitudini, la validità dell’approccio enologico di Zenato ormai ben collaudato e di successo.

(fp)

