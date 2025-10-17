Maestre Sfogline, Tortellini Tradizionali

“Maestre” perché insegnano l’arte della sfoglia tirata al mattarello agli chef o agli studenti delle scuole alberghiere. Ma soprattutto la insegnano ai giovani detenuti della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, per favorire il re-inserimento sociale e lavorativo: in collaborazione col Comune di Castelfranco Emilia, il Ministero di Giustizia e la Regione Emilia Romagna, tramandano presso il Forte Urbano Lab i saperi e sapori della cultura gastronomica del loro territorio, valorizzando una terra che porta in tavola il più alto numero di prodotti Dop e Igp italiani. Di questi prodotti è fatto il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, nella ricetta originale, da gustare nel brodo di carne, cappone e gallina. Le “Maestre Sfogline” dell’Associazione di Promozione Sociale La SanNicola di Castelfranco Emilia sono all’opera anche nel loro show room del paese modenese, dedicato sia alle vendite straordinarie mensili, sia a dimostrazioni ed eventi per la divulgazione dell’arte di queste signore.

