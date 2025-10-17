Muratori, Docg Franciacorta Brut Simbiotico

L’azienda franciacortina con sede ad Adrio schiera oggi sul ponte di comando la sua terza generazione - Michela (Comunicazione e Marketing), Alberto (Vicepresidente), Marco (Area Manager Nord Italia) e Matteo (enologo) - che continuano il percorso enologico della famiglia Muratori iniziato nel 1999, mettendo al centro della propria immagine quello della famiglia. Ecco quindi che il nome “Villa Crespia” torna ad essere soltanto la sede fisica dell’attività, mentre il brand diventa, appunto, “Muratori”. Nuovo logo, nuovi ruoli, nuova veste grafica, ma con alle spalle l’esperienza accumulata nel tempo. Oggi sono 60 gli ettari a vigneto di proprietà a disposizione, distribuiti in tutto il territorio di Franciacorta. I vitigni allevati in prevalenza sono lo Chardonnay, il Pinot Nero e il Pinot Bianco, che confluiscono in una decina di etichette, fra cui il Simbiotico, un Franciacorta Brut che simboleggia l’esperienza aziendale con la conduzione a biologico iniziata nel 2015. Vino che gioca con il contrasto tra dolcezza e sapidità e che profuma di fiori di gelsomino e pera matura, di ananas e crema chantilly, mentre in bocca il sorso è cremoso e agrumato, con un finale ben proporzionato dai rimandi alla mandorla. La conduzione a biologico non è però l’unica attenzione alla sostenibilità verso cui si indirizzano gli sforzi di Muratori, che guardano anche al fotovoltaico per alimentare la propria cantina.

(fp)

