J. de Villebois, Aoc Pouilly-Fumé Les Silex Blancs 2023

L’azienda di proprietà di Joost de Villebois inizia il suo percorso nel 2004, quando Joost de Willebois ha acquisito una piccola cantina nell’areale della Touraine, con 10 ettari a vigneto - coltivati in prevalenza a Sauvignon e Pinot Noir - posti nei pressi di Mareuil-sur-Cher. Il proprietario in quel momento produceva etichette dalla solida tradizione, ma mancava qualcuno che continuasse quella tradizione. Joost de Villebois colse l’occasione e garantì un futuro a quella realtà, nel cuore della Loira. Insieme a sua moglie Miguela e insieme a un piccolo gruppo di amici intimi, Joost iniziò così la sua avventura nel mondo del vino, con un’impronta moderna ma mantenendo un carattere familiare nella propria impresa. Oggi il portafoglio aziendale spazia dai vini rosati ai bianchi, fino ai rossi e alle bollicine (Cremant de Loire), concentrandosi sulle denominazioni più importanti della zona: Sancerre (con i “single vineyard” Sancerre Les Beltins, Sancerre Chêne Marchand, Sancerre Chêne à la Rouline e Sancerre La Louisonne), Pouilly-Fumé (con il single vineyard Pouilly-Fumé Les Vignes de Tréleau) e Menetou-Salon. Il Pouilly-Fumé Les Silex Blancs 2023 profuma di frutta gialla matura, fiori di zagara e pietra focaia, con tocchi di erbe aromatiche e mandorla. In bocca il sorso è sapido e fragrante, mosso da un’acidità quasi tagliente che lo conduce ad un finale lungo, arioso e agrumato.

