Il Carpaccio - Parigi

Il ristorante “Il Carpaccio” di Parigi è fra i migliori ristoranti di alta cucina italiana al mondo, perfettamente a proprio agio nella capitale della gastronomia più creativa e iconica. Si trova all’hotel Le Royal Monceau - Raffles e vede ai fornelli gli chef Alessandra Del Favero e Oliver Piras, con la regia della famiglia Cerea. La cucina è rigorosamente italiana e la sua declinazione è articolata attraverso una chiave di lettura fresca, moderna; impeccabile tecnicamente, ma mai priva di fascino e ricerca. Oltre ai classici dei Cerea - Carpaccio di manzo con salsa Cesare, amaranto croccante e tartufo, paccheri alla Vittorio, orecchia d’elefante alla milanese con pomodori datterino e patate al forno - troviamo piatti che si spingono su altre frontiere del gusto, come la zucchina alla ligure con salsa allo yogurt, composta di cipolle all’aceto balsamico, tortelli alla fricassea di vitello, o le lenticchie alla vinaigrette esotica. Raffinatissima anche la pasticceria creata dallo chef Yazid Ichemrahen.

