Martedì 04 Novembre 2025 - Aggiornato alle 12:32
I Vini di WineNews - N. 387
02 Novembre 2025, ore 09:00
Numero:
387
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 2 al 8 Novembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Banfi, Doc Bolgheri Superiore Dèinos 2022
31 Ottobre 2025
I Vini
Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020
31 Ottobre 2025
I Vini
Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Brut Nature 2021
31 Ottobre 2025
I Vini
I Borboni, Dop Aversa Asprinio Dosaggio Zero Cripto 2019
31 Ottobre 2025
I Vini
Donna Olimpia 1898, Doc Bolgheri Superiore Millepassi 2021
31 Ottobre 2025
I Vini
Gottardi, Doc Südtiroler Blauburgunder Riserva 2019
31 Ottobre 2025
I Vini
Conte Vistarino, Docg Oltrepò Pavese Extra Brut Pinot Nero 1865 2017
31 Ottobre 2025
I Vini
Louis Roederer, Aoc Champagne Brut Cristal 2016
31 Ottobre 2025
I Vini
Braida, Doc Colli Tortonesi Timorasso 2023
31 Ottobre 2025
I Vini
Cantine Pellegrino 1880, Doc Marsala Superiore Ambra Semisecco Old John Riserva 1998
31 Ottobre 2025
I Vini
Monsignore, Docg Alta Langa Extra Brut Monsignore 2021
31 Ottobre 2025
I Vini
Pucciarella, Doc Trasimeno Gamay Plèstina 2024
31 Ottobre 2025
I Vini
Cipriana, Doc Bolgheri Rosso Cipriana 2023
31 Ottobre 2025
I Vini
Fantini, Vino da Tavola Rosato Merlot Calalenta 2024
31 Ottobre 2025
Zoom
Gallesio Sandro, Pasta di Nocciole Parlapà
31 Ottobre 2025
Ristorante
PizzAria La Notizia 94 - Napoli
31 Ottobre 2025