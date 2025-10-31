Bruno Giacosa, Docg Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020

Inizialmente l’azienda della famiglia Giacosa, con base a Neive, vinificava uve acquistate da conferitori di provata capacità e, soltanto nel 1982, con l’acquisto del vigneto Rocche, seguito, nel 1996, dalle acquisizioni di parte dei Cru Asili e Rabajà, Bruno Giacosa sposterà il baricentro produttivo di casa sui vigneti di proprietà (oggi l’azienda ne possiede 20 ettari per una produzione di 250.000 bottiglie). Rocche di Castiglione Falletto è spesso considerato (insieme a Bussia) il primo Cru di Barolo, anche se Nebbiolo da singola zona o vigna (vedi Cannubi) non erano una novità quando furono commercializzati il Rocche di Vietti e il Bussia di Prunotto con la vendemmia 1961. Ma il debutto del Rocche segnò indiscutibilmente una cesura significativa nelle vicende enoiche di Langa e i Barolo realizzati da assemblaggi di più parcelle, come voleva la tradizione, sarebbero stati sempre di meno, lasciando spazio a quelli ottenuti da singoli vigneti, vinificati e imbottigliati come Cru ed oggi codificati dalle Menzioni Geografiche Aggiuntive. Rocche di Castiglione si sviluppa su 16 ettari, fra i 300 e i 350 metri di altitudine, alternando suoli di Diano del Tortoniano, sabbie e marne. Il Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 profuma di prugne, rosa, liquirizia, sottobosco, menta, spezie e tabacco. Il sorso è grintoso, dalla trama tannica fitta ed articolata e dal finale arioso e persistente.

