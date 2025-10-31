Donna Olimpia 1898, Doc Bolgheri Superiore Millepassi 2021

Donna Olimpia - il cui nome rimanda a quello di Olimpia Alliata che fu la signora di Biserno e moglie di Gherardo della Gherardesca - è una delle due aziende che fanno capo a Guido Folonari (figlio di Alberto che con i fratelli Ambrogio, Italo, Marco e Paolo avevano proseguito le vicende enoiche di uno dei marchi del vino più noti in Italia, prima della divisione in due della famiglia - e della ventina di cantina di proprietà - avvenuta nel 2000). Nel 2001 Guido Folonari costruisce un proprio percorso acquisendo la Tenuta dell’Illuminata a La Morra - 11 ettari a vigneto - e nel 2002 Donna Olimpia a Bolgheri, che conta oggi su 45 ettari a vigneto, coltivati in prevalenza a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Vermentino, Viognier e Petit Manseng, per una produzione annua attestata sulle 250.000 bottiglie complessive. Dieci anni fa sbarca, infine, anche in Alto Adige con la Tenuta Winzerberg, dopo un’esperienza anche a Montalcino. All’attività di produzione diretta, Guido Folonari affianca anche quella dell’importazione e distribuzione di vini, attraverso l’impresa “Philarmonica”. Il Bolgheri Superiore Millepassi 2021, maturato in barrique nuove e usate per 24 mesi, profuma di frutti rossi maturi, cacao e spezie, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è pieno e cremoso, dall’articolazione tannica fitta e dal finale persistente e dolce, dai ritorni balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2025