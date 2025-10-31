Conte Vistarino, Docg Oltrepò Pavese Extra Brut Pinot Nero 1865 2017

Maturato sui lieviti per 60 mesi, l’Oltrepò Pavese Metodo Classico 1865 2017 profuma di fiori di gelsomino, pesca e fragole, con tocchi di pasta frolla e cenni iodati. In bocca la carbonica è ben dosata e il sorso risulta scorrevole e fragrante, terminando in un finale persistente e agrumato. Se l’Oltrepò Pavese merita la definizione di terra del Pinot Nero, lo deve in massima parte ad Augusto Giorgi di Vistarino che, nel 1850, importò dalla Francia le prime barbatelle del vitigno borgognone in terra lombarda, avviando, di fatto, la storia del Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese. E nel 1865, a suggellare questa attitudine pionieristica, la sua vinificazione con Metodo Classico insieme a Carlo Gancia. A proseguire quella storia oggi troviamo l’erede Ottavia Giorgi di Vistarino, che conduce anche un’ospitalità aziendale di alto livello offerta nella storica Villa Fornace, da sempre il fulcro delle attività della famiglia Vistarino. L’azienda vitivinicola, situata a Rocca de’ Giorgi, produce 220.000 bottiglie e conta su 144 ettari vitati, posti ad altezze variabili tra i 250 e i 300 metri sul livello del mare, 65 dei quali coltivati a Pinot Nero. Nel suo portafoglio etichette il ruolo di grande protagonista, evidentemente, è svolto dal vitigno francese, declinato sia come spumante sia come vino fermo, che riesce ad esprimere il proprio potenziale anche con i suoli e il clima del lombardo Oltrepò Pavese.

(fp)

Copyright © 2000/2025