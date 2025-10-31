Gallesio Sandro, Pasta di Nocciole Parlapà

Un cucchiaio di Pasta di Nocciole Parlapà tira l’altro: allappante all’inizio, cede gradualmente il deciso sapore della “Nocciola Piemonte Igp”, dentro una pasta morbida e sostanziosa, che porta all’irrefrenabile voglia di masticare. Parlapà significa letteralmente “non parlare” o “non mi dire!”, quando si resta piacevolmente sorpresi da qualcosa: nome perfetto per questa pasta, che impedisce letteralmente di parlare per qualche secondo e lascia poi in effetti deliziati e senza parole. Le nocciole vengono tostate delicatamente, per mantenerne integro il sapore dolce, poi macinate e raffinate: si trasforma così in una pasta calorica, ma fortunatamente anche ricca di nutrienti benefici, ideale per prodotti di pasticceria e gelaterie, oppure “al cucchiaio”. Ogni fase di produzione è seguita da Sandro Gallesio e dalla sua famiglia, che conducono la loro azienda agricola di noccioleti di Tonda Gentile Trilobata e la loro lavorazione a Benevello. Oltre alla pasta, producono varie altre prelibatezze, tutte da provare.

(ns)

