PizzAria La Notizia 94 - Napoli

Indirizzo: via Caravaggio, 94
Città: Napoli
Nazione Italia
Telefono +39 081 19531937

PizzaAria La Notizia 94 di Napoli vede sul suo ponte di comando Enzo Coccia, che l’ha fondata nel 1994. Il maestro pizzaiolo ha saputo trasformare il prodotto popolare partenopeo più conosciuto al mondo, in eccellenza gastronomica, battendosi nel processo di certificazione della “regina” napoletana come Specialità Tradizionale Garantita, riconosciuta dall’Unione Europea nel 2009. La Notizia 94 è stata la prima pizzeria ad essere segnalata nella Guida Michelin (dal 2010) e oggi Enzo Coccia continua nel suo percorso virtuoso, accompagnato anche dai suoi figli Andrea e Marco. Evidentemente, la pizza è la stella indiscussa, qui assurta alla forma di vero e proprio monumento gastronomico, a partire dai classici come Marinara, Margherita o Salsiccia e Friarielli e dalla ricca offerta di pizze in bilico tra “storiche” e “creative”; ma si può assaggiare anche la “Mpustarella”, un particolare tipo di panino farcito realizzato con farina integrale ai 5 cereali che ricorda la classica marenna napoletana.

