I vini su cui investire li consiglia l’algoritmo: eWibe lancia il “Wine Advisor Virtuale”

Ed ora l’intelligenza artificiale permetterà di accedere al mercato dei fine wines, consentendo a tutti, anche ai neofiti, di “creare la propria collezione di fine wines”. Tanto promette eWine, il live market dei vini pregiati, che lancia un “wine advisor virtuale” in grado di “creare un portafoglio di vini ottimizzato, diversificato e ad alto potenziale, prendendo in considerazione una serie di parametri forniti dall’utente come budget, regioni preferite, annate e formato delle bottiglie”. Il sistema, spiega una nota, basa la sua consulenza all’avanguardia non solo su uno storico di informazioni già acquisite, ma anche su dati aggiornati in tempo reale forniti da fonti d’informazione eWibe come: report e analisi redatti dagli esperti, transazioni in piattaforma fino ai dati raccolti dall’algoritmo proprietario. “Il wine advisor virtuale sarà sempre in grado di comprendere e interpretare le richieste dei clienti, rispondendo alle loro domande e dialogando con loro, sia attraverso richieste scritte che orali grazie a sistemi evoluti di elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing)”.

L’obiettivo della società, a seguito del grande successo riscontrato dal servizio di Personal Wine Advisory guidato da Leonardo Bernasconi, Dip Wset & Head of Wine di eWibe, è quello di potenziare ulteriormente il servizio di consulenza. L’intelligenza artificiale, oltre ad aiutare l’investitore nella creazione di un portafoglio, fornirà formazione e informazioni sul mondo dei fine wines e supporterà l’utente nel pre e post-vendita. Non solo, il servizio potenzierà anche la divisione di Customer Care per garantire all’utente la migliore esperienza in ogni fase, dalla registrazione al post-acquisto, fornendo risposte puntuali e su misura. L’andamento del servizio digitale sarà esaminato su base giornaliera dal team di advisory e da quello di marketing. Il servizio di wine advisory virtuale è da ora disponibile non solo in piattaforma, ma anche all’interno della nuova app eWibe, studiata per permettere all’utente di vivere un’esperienza più uniforme e immersiva, grazie alla tecnologia di React Native e all’interfaccia intuitiva e user-friendly. Gli investitori potranno così esplorare la piattaforma e partecipare al mercato dei vini pregiati in modo semplice veloce e sicuro. Gli utenti avranno accesso a una vasta gamma di dati di mercato, risorse e strumenti utili a supportare il loro percorso formativo e di investimento. Con la nuova app sarà inoltre presto disponibile un sistema avanzato di notifiche in tempo reale, finalizzato a segnalare le migliori opportunità di acquisto e vendita di vini pregiati.

“Abbiamo lavorato per mesi a queste soluzioni integrate e innovative, che permetteranno agli utenti di vivere un’esperienza totalmente nuova - afferma Edoardo Maria Lamacchia, ceo eWibe - con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, l’utente sarà guidato a 360 nel suo percorso di investimento in fine wines. Al servizio di Personal Wine Advisory, che fornisce consulenza su misura, se ne aggiunge un altro dall’anima tecnologica, centrale nel progetto di sviluppo della nostra piattaforma. Grazie alla nuova app ed al servizio di Personal Wine Advisory l’investimento in vino sarà quindi sempre più accessibile a tutti, anche a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo ricco di passione e opportunità”.

Copyright © 2000/2023