I “virtual tasting” sopravvivono alla pandemia: ecco “Conegliano Valdobbiadene at home”

Da strumento di “emergenza” nei mesi più duri dei vari “lockdown”, utilizzato da produttori e consorzi per rimanere in contatto soprattutto con trade e media, le degustazioni a distanza, online, pian piano si sono ricavate uno spazio anche tra i consumatori. E anche adesso che tutto sta lentamente tornando “in presenza”, come si dice, sperando che non ci siano marce indietro, c’è chi continuerà ad investire nei “virtual tasting” rivolti al pubblico dei consumatori e non solo. Come il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, con un ciclo di degustazioni, “Conegliano Valdobbiadene at home”, di scena a partire dal 29 settembre 2021 al 19 gennaio 2022, con panoramiche sul territorio, focus sulle Rive ma anche sui lieviti, sul “cru” Cartizze e non solo.

“Gli appassionati - spiega il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, oggi guidato dalla presidente Elvira Bortolomiol - potranno iscriversi, ricevere a casa le bottiglie e seguire online le degustazioni condotte dal giornalista Antonio Paolini, curatore della guida “Ristoranti Gambero Rosso”, che modererà gli interventi di esperti del territorio e cantine di Conegliano e Valdobbiadene”. Con il territorio che è la storia del fenomeno Prosecco, che cerca di valorizzare così uno dei tanti lasciti di questa era di pandemia.

Copyright © 2000/2021