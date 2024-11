Ia e tracciabilità del vino: ecco Tessa by Valoritalia, Eos Solutions e Microsoft

L’Intelligenza Artificiale (Ia) entra in campo per la tracciabilità del vino, integrandosi nel processo di certificazione, con numerosi vantaggi, tra cui la riduzione del rischio di frode e algoritmi avanzati a supporto del processo produttivo, dalla vendemmia all’imbottigliamento, e l’analisi predittiva, con la quale è possibile analizzare grandi quantità di dati, ottimizzando i processi e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale. È quanto promette di fare “Tessa”, il nuovo software per la tracciabilità del vino italiano realizzato da Valoritalia, n. 1 nelle certificazioni del comparto agroalimentare in Italia, pioniera nella certificazione dei vini a Denominazione d’Origine, insieme ad Eos Solutions, realtà dell’Information Technology leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni Microsoft, presentato, oggi, a Milano.

“Il nuovo sistema segna un passo fondamentale verso il rinnovamento digitale di Valoritalia, puntando a ottimizzare i processi tecnologici e operativi grazie all’adozione di una piattaforma integrata basata sulle più avanzate soluzioni Microsoft”, spiega una nota. Per la certificazione della filiera vitivinicola, sottolineano Valoritalia ed Eos Solutions, “si tratta di un vero e proprio salto di qualità, consentito dall’integrazione delle tecnologie Dynamics 365 di Microsoft - come Business Central, PowerPlatform, Power BI e Customer Service e Power Pages - sviluppate ed implementate da Eos per Valoritalia. Un’evoluzione di cui potranno avvalersi tutti gli attori della filiera, dai Consorzi di Tutela alle singole imprese, perché godranno di servizi più efficienti e sicuri, già predisposti per assimilare le più avanzate soluzioni tecnologiche”.

Per Valoritalia, la decisione di adottare una nuova e innovativa piattaforma digitale “nasce dall’esigenza di ridurre i tempi del processo di certificazione, garantire una tracciabilità ancora più accurata di tutte le operazioni aziendali e assicurare, al contempo, un elevatissimo livello di sicurezza dei dati. In particolare, lo sviluppo di Tessa ha permesso di velocizzare le operazioni documentali che accompagnano le fasi di prelievo in campo e in cantina, le analisi chimiche e organolettiche e la gestione dei Contrassegni di Stato”.

L’importanza dell’implementazione di Tessa per il comparto vitivinicolo appare evidente, spiegano ancora i suoi realizzatori, considerando che Valoritalia certifica 219 denominazioni di origine, che rappresentano poco meno del 60% della produzione nazionale dei vini di qualità. Solo nel 2023 gli operatori inseriti nel sistema di verifiche di Valoritalia sono stati, infatti, poco meno di 93.000 e hanno generato circa un milione di operazioni tracciate in ogni dettaglio, su una produzione pari a 17,7 milioni di ettolitri e oltre 2 miliardi di bottiglie immesse sul mercato, per un valore superiore a 9,2 miliardi di euro. Inoltre, Valoritalia ha gestito 1,27 miliardi di Contrassegni di Stato, ha svolto 8.000 visite ispettive (in campo e in cantina) e analizzato oltre 51.000 campioni di vino, per un totale di 361.000 determinazioni analitiche.

“Per un’azienda che vuole essere concorrenziale e rispondere tempestivamente alle richieste del mercato, la velocità del processo di certificazione è fondamentale. Già oggi Valoritalia gestisce l’intero processo con un tempo medio di sei giorni; tempo che con Tessa è destinato a ridursi ulteriormente accrescendo la competitività della filiera”, aggiunge Valoritalia. Grazie a Dynamics 365 Business Central e Customer Experience Platform, Tessa centralizza i processi transazionali e relazionali che sono alla base delle certificazioni gestite da Valoritalia. L’integrazione con Dynamics 365 Field Service permette di ottimizzare il supporto agli ispettori nei vigneti e nelle cantine, garantendone la tracciabilità e il controllo delle informazioni. Strumenti come SharePoint e Teams migliorano la gestione documentale e la collaborazione interna, mentre Power Pages facilita l’accesso sicuro ai dati per tutti gli utenti del sistema, dai Consorzi di Tutela alle imprese alle istituzioni che supervisionano gli enti di certificazione. “Questa combinazione di tecnologie avanzate non solo migliora l’efficienza operativa, ma anche la qualità del servizio offerto, rendendo il processo di certificazione più rapido e sicuro. Tessa offre numerosi vantaggi che migliorano la produttività e la competitività: la piattaforma - spiega ancora Valoritalia - consente infatti una gestione automatizzata dei processi (minor carico di lavoro manuale), un’efficiente e rapida comunicazione tra i vari uffici e accesso immediato alle informazioni in ogni fase operativa migliorando la reattività e la capacità aziendale. Con la modalità SaaS, Tessa assicura a Valoritalia aggiornamenti costanti, configurabilità avanzata e accessibilità in mobilità, riducendo i costi hardware e mantenendo un elevato livello di sicurezza e conformità normativa”.

“Abbiamo scelto Eos Solutions e le tecnologie Microsoft per due ragioni principali: innanzitutto, perché rappresentano l’eccellenza del settore, garantiscono soluzioni innovative e l’assoluta sicurezza nella gestione dei dati; in secondo luogo, perché il loro supporto consentirà a Valoritalia di evolvere utilizzando soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia. Penso innanzitutto agli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale, che sono sicuro in breve tempo condizioneranno anche i servizi di certificazione. Abbiamo cominciato con Tessa, una piattaforma estremamente flessibile e adattabile, che ben si integra con i nostri piani di sviluppo futuri”, commenta Francesco Liantonio, presidente Valoritalia.

“Il progetto Valoritalia rappresenta un significativo traguardo per il nostro gruppo. Si è trattato di un’iniziativa che ha messo in risalto non solo la versatilità delle soluzioni Microsoft, ma anche la competenza e la sinergia dei team coinvolti. La capacità di adattamento e flessibilità dimostrata in ogni fase del progetto ha consentito di rispondere in modo puntuale alle necessità del cliente, garantendo il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati. Questo progetto è un esempio di come la Digital Transformation possa apportare innovazione e benefici concreti ai processi aziendali, anche in contesti complessi. Il completamento di un ecosistema digitale avanzato in un arco di tempo limitato è stato possibile grazie alla combinazione di competenze specializzate e a una pianificazione attenta”, ha aggiunto dal canto suo Attilio Semenzato, presidente Eos Solutions.

“Il progetto Tessa rappresenta per noi un caso di successo - ha detto Valentina Buttaroni, Microsoft Corporate Sales Lead - che dimostra come la trasformazione digitale possa apportare benefici concreti e tangibili alle aziende del made in Italy. Grazie alla collaborazione tra Valoritalia, Eos Solutions e Microsoft, è stato possibile realizzare uno strumento straordinario che garantisce trasparenza, affidabilità, sicurezza e garanzia del processo di certificazione dei vini. Questo risultato, frutto dell’integrazione delle tecnologie avanzate di Microsoft Dynamics 365 e della competenza di Eos Solutions, è il simbolo di una visione strategica condivisa e sostenuta da tre elementi chiave: competenze, innovazione e governance. Siamo orgogliosi di supportare Valoritalia nel diventare un punto di riferimento nel settore vitivinicolo e grati a Eos Solutions per una partnership che ha portato a straordinari traguardi”.

