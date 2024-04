“Iconic Women in Italian Wine”, l’annata 2021 di Bolgheri secondo la sensibilità femminile

Priscilla Incisa della Rocchetta (Tenuta San Guido), Albiera Antinori (Guado al Tasso), Cinzia Merli (Le Macchiole), Marilisa Allegrini (Poggio al Tesoro), le tecniche Gaia Cinnirella (Tenuta Masseto) e Denise Cosentino (Tenuta dell’Ornellaia): produttrici e/o enologhe di cantine che hanno fatto e stanno facendo la storia di uno dei territori di maggior successo e valore dell’Italia enoica moderna, come Bolgheri. La cui sensibilità femminile per il vino e per l’interpretazione del territorio è stata messa a confronto, nel calice, ieri, a Vinitaly 2024 a Verona, nella degustazione “Iconic Women in Italian Wine”, guidata dai tre Master of Wine italiani Andrea Lonardi, Gabriele Gorelli e Pietro Russo. Con un focus sull’annata 2021, molto bella, ed espressa in maniera peculiare in quella Bolgheri che è oggi la denominazione più in salute della Toscana, sia dal punto di vista delle vendite che da quello che rimanda al fascino e alla seduzione che è capace di indurre tra i wine lover.

Un territorio dal piglio squisitamente mediterraneo e dove - a dispetto della sua vicinanza a Bordeaux per quanto riguarda le scelte varietali protagoniste delle sue etichette - è stilisticamente di certo più in linea con la Napa Valley. Ma veniamo ai vini degustati dallo staff di WineNews. Raffinato e ben profilato nella sua progressione gustativa, ma non è una novità, il Bolgheri Sassicaia 2021 della Tenuta San Guido, fine anche aromaticamente, alternando macchia mediterranea e agrumi. Polvere di caffè, edera e piccoli frutti rossi sono gli aromi prevalenti del Paleo 2021 de Le Macchiole, Cabernet Franc in purezza dalla bocca dinamica e lunga. Terroso, intensamente fruttato e iodato il naso del Bolgheri Superiore 2021 della Tenuta dell’Ornellaia, dal gusto pieno e diffuso. Concentrato aromaticamente e assolutamente avvolgente nel suo sviluppo gustativo il Masseto 2021 della Tenuta Masseto, Merlot in purezza che ha fatto la storia di questo luogo del vino. Dolce nei profumi di frutta rossa e vaniglia il Bolgheri Superiore 2021 di Guado al Tasso, dalla bocca potente e intensa. Succoso e dolcemente speziato il sorso del Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2021 di Poggio al Tesoro, dai profumi ampi e ben definiti.

