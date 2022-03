Idealista.it

Ferragamo vende la tenuta di Castiglion del Bosco a Montalcino, storica cantina del Brunello … Massimo e Chiara Ferragamo hanno venduta la storica tenuta di Castiglion del Bosco a Montalcino. A darne notizia il sito winenews.it, che ha anticipato una nota della stessa azienda. Ancora non è noto il nome dell’acquirente, si sa solamente che si tratta di un'importante family office internazionale, non si consce neppure la cifra versata per l’acquisto. “La decisione di questo avvicendamento - si può legge nella nota - nasce con l’obiettivo di garantire lo sviluppo futuro sia della parte ospitalità che di quella agricola dell’intera proprietà, e avviene nel segno della continuità. Massimo e Chiara Ferragamo rimangono infatti coinvolti nell’azienda, e viene confermato anche il management, a partire dal Ceo Simone Pallesi”. Acquistata dalla famiglia Ferragamo nel 2003, la tenuta è una delle storiche cantine del Brunello di Montalcino, tra i soci fondatori del Consorzio di tutela del Brunello di Montalcino nel 1967. Nel cuore della Val D’Orcia, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, la tenuta si estende per oltre 2000 ettari, 62 dei quali adibiti a vigneti che garantiscono la produzione di 250mila bottiglie l’anno. Dal 2015 la gestione della tenuta era affidata a Rosewood Hotel&Resorts, che l’aveva adibita a resort ultra lusso. Il resort comprende 52 camere da letto, tra cui 43 suite e 11 ville private.

Copyright © 2000/2022