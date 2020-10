Il 23 ottobre, in ogni angolo del mondo, si celebra lo #ChampagneDay2020

Il 23 ottobre, in ogni angolo del mondo, si celebra lo Champagne Day 2020, l’evento universale che riunisce, per questa volta solo simbolicamente, tutti gli amanti delle bollicine francesi in un brindisi, all’unisono ma distanti, che correrà soprattutto sui social network, ma anche per aperitivi e degustazioni tecniche virtuali, tutte sotto un hashtag comune: #ChampagneDay. Lo ha lanciato il Comité Champagne, che ha sede in Francia, ad Epernay, e riunisce tutti i viticoltori e tutte le Maison.

Lo Champagne Day è un evento spontaneo, nato nel 2009 da un’iniziativa individuale del blogger e wine trainer californiano Chris Oggenfus, ed è cresciuto in modo spontaneo ed esponenziale grazie al numero sempre più grande di partecipanti: 30 milioni di utenti nel 2019. Collaborativa, libera ed aperta a tutti, la Giornata Mondiale dello Champagne dà appuntamento in rete il 23 ottobre per lo #ChampagneDay 2020.

