Il 97% dei cuochi è attivo sui social: da Ruben a Nistor, da Cannavacciuolo a Benedetta Rossi

Il food è sempre più popolare sui social, una tendenza che è intercettata dagli addetti ai lavori: secondo dell’agenzia di comunicazione Soluzione Group, in collaborazione con Apci (Associazione Professionale Cuochi Italiani), ben il 97% dei professionisti della cucina utilizza i social costantemente. Tra i più noti, personaggi come Ruben, Rafael Nistor, Antonino Cannavacciuolo, Benedetta Rossi, Max Mariola e Sonia Peronaci, sempre più popolari sulla rete, grazie alla semplicità alla base delle loro ricette.

L’indagine realizzata rivela che attraverso post e video impattanti, e di breve durata, gli chef si trasformano in veri e propri creator con l’obiettivo di confezionare contenuti virali sempre più profilati. I ricercatori sottolineano che fondamentali sono il linguaggio e la gestualità con cui vengono mostrate le abilità ai fornelli, ma anche il carattere e l’emotività, che desta curiosità verso le ricette proposte, ma anche affezione per la personalità che emerge.

Oltre a Ruben Bondì, lo chef che incanta con ricette della tradizione ebraico-romana direttamente dal balcone di casa sua, tra gli chef più presenti sui social c’è Rafael Nistor che, solo su TikTok, conta un seguito di 8,6 milioni di followers conquistati grazie a ricette innovative e semplici da preparare e ad un approccio divertente ed interessante. Nella top ten degli chef più seguiti c’è il giudice di “MasterChef Italia” Antonino Cannavacciuolo, che vanta milioni di utenti combinando Facebook ed Instagram. In costante ascesa Benedetta Rossi, creatrice di “Fatto in casa da Benedetta”, Max Mariola, volto di Gambero Rosso Channel e Sonia Peronaci, la creatrice del famosissimo “GialloZafferano”, tutti con numeri stellari sui loro canali. Fra le nuove tendenze, lo studio indica Tommy Er Cuoco, “il king della carbonara” che, con fare diretto ed empatico, punta tutto sui piatti della tradizione, di cui svela trucchi e segreti ai suoi follower. Ma questa è solo un’infinitesimale parte di un elenco che potrebbe andare avanti ancora ed è in continua espansione, data la sempre maggiore presenza dell’universo food sui social media.

Copyright © 2000/2024