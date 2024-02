Cibo e alimentazione, il “binomio” spopola sui social soprattutto tra le donne con figli teenager

I social network fanno parte della nostra vita e vengono utilizzati, come è noto, per tantissimi motivi, da quelli puramente ricreativi fino a quelli legati alla propria “immagine” ma anche per scopi informativi. Se le edicole stanno soffrendo è, infatti, anche per una tendenza che ha preso piede e che riguarda il modo di informarsi attraverso i social network, veri e propri contenitori di notizie. Comprese quelle dedicate a “cibo e alimentazione”, che fanno “breccia” tra il pubblico italiano tanto che il tema è seguito da una persona su quattro. Un dato frutto della nuova release dell’Osservatorio Inside che è promosso dalla sede italiana dell’agenzia internazionale Pulse Advertising, in collaborazione con Eumetra e l’Università di Pavia, e che indaga periodicamente la relazione tra content creator, loro follower e decisori aziendali coinvolti nella strategia di Influencer Marketing.

I temi che “ingaggiano” maggiore attenzione, sui social, sono proprio quelli di “cucina & alimentazione” (28%), seguiti da viaggi (24%) e musica (24%). “Cucina e alimentazione” è l’argomento che gli italiani considerano di più quando decidono di seguire un influencer e, il suo pubblico sui social, è prevalentemente femminile, infatti, chi acquista, sono giovanissime appartenenti alla GenZ ma anche donne over 55. In particolare, nella nuova release, un focus importante tra quelli emersi è legato al mondo del cibo e alla sua comunicazione. Riconfermando che, nel nostro Paese, questo è un elemento, prima di tutto, culturale. L’argomento “cibo” è legato ad una seconda importante evidenza, ovvero la relazione diretta tra gli argomenti più ricercati e gli influencer maggiormente seguiti. Infatti, in cima al podio degli influencer più noti e più seguiti si colloca Benedetta Rossi, il suo nome è stato citato dal 93% del campione intervistato, una coincidenza che non si verifica per altri personaggi che godono di maggiore esposizione e notorietà. Benedetta Rossi è un personaggio conosciuto da un pubblico di tutte le età e che ha fatto della cucina “democratica”, e di facile comprensione, la chiave del suo successo, arrivando, con uno stile personalissimo, dritta sugli schermi del pubblico.

Riguardo all’identikit degli utenti che più attivamente sono alla ricerca di contenuti food, troviamo in primis le donne con figli teenager, probabilmente per cercare ispirazione su ricette che possano piacere a tutti e per una relazione più “rodata” con il mondo dei social, proprio grazie alla vicinanza quotidiana con i più giovani. La tendenza che vuole il food protagonista, è confermata anche da quanto i content creator siano in grado di influenzare le decisioni di acquisto dei prodotti proposti. Il cibo acquistato direttamente dai link presenti sui canali social è, ormai, un fatto, e, tra i prodotti più comprati, si trova in terza posizione, preceduto solo da beauty e abbigliamento. Il target di chi compra è comunque differente da quello di chi guarda. Infatti, il pubblico che si muove per fare acquisti è sempre a maggioranza femminile ma si polarizza e si precisa tra giovanissime appartenenti alla GenZ e donne over 55 che utilizzano intensivamente i social network e orientano i propri consumi alimentari in base ai contenuti pubblicati dagli influencer.

In generale, ben il 57% del pubblico, prende in considerazione un prodotto consigliato dal creator, ovvero più di 21 milioni italiani; il 51% della GenZ si fida del consiglio dell’influencer, mentre gli over 55 restano ancora legati alla fiducia nel marchio. Nella fruizione dei contenuti legati al cibo, gli utenti si dimostrano molto attenti al “come si fa?”, si spiega così il successo dei contenuti “di processo”: imparare a preparare una ricetta condensata e spiegata in video brevi e che si possono salvare, risulta ancora un contenuto “vincente”.

Copyright © 2000/2024