Il bicchiere in una mostra-tributo al “piccolo” oggetto e alle sue tante e affascinanti declinazioni

Il bicchiere contemporaneo di alta qualità, come tema progettuale e oggetto del quotidiano, tra forme e dettagli, attenzioni di design, tecniche di realizzazione, diverse tipologie e un materiale di elezione, il vetro: un tributo ad un “piccolo” oggetto e alle sue tante, possibili e affascinanti declinazioni. Ecco il protagonista delle “Forme del bere” alle quali InGalleria/Punta Conterie Art Gallery a Murano dedica una mostra originale a cura di Elisa Testori (23 aprile-31 dicembre), con progetti di designer internazionali e di produttori italiani, muranesi ed europei che hanno saputo declinare al meglio design e sapienza nella sua realizzazione.

In esposizione, 9 bicchieri disegnati per l’occasione da altrettanti progettisti internazionali, e realizzati a Murano, si uniscono ad una selezione di pezzi che costituisce un lessico di riferimento: tra ricerca attuale e cenni di storia, 50 “forme del bere” che mostrano alcune tra le possibili e valide modalità di affrontare e declinare l’oggetto bicchiere.

I designer coinvolti a progettare l’esposizione sono Lorenzo Damiani, Giulio Iacchetti, Astrid Luglio, Martinelli Venezia, Mischer’Traxler, Luca Nichetto, Philippe Nigro, Ionna Vautrin, Zaven. E, tra i bicchieri in mostra, ci sono oggetti a firma di Guido Balsamo Stella, Achille Castiglioni, Aldo Cibic, Joe Colombo, Piero Fornasetti, Kaj Franck, Johanna Grawunder, Rikke Hagen, Joseph Hoffmann, Richard Hutten, Adolf Loos, Vico Magistretti, Angelo Mangiarotti, Alessandro Mendini, Carlo Moretti, Yoichi Ohira, Peter Pelzel, GioPonti, Roberto Sambonet, Alvaro Siza, Ettore Sottsass, Lino Tagliapietra, Matteo Thun, Carlo Tosi “Caramea”, Tapio Wirkkala e Marco Zanuso.

