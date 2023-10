Il binomio vino-arte si fa internazionale, con Pasqua Vini, tra Verona, Londra e New York

Tante cantine italiane, negli ultimi anni, hanno legato il loro nome ed il loro impegno al mondo dell’arte. Ma tra le realtà che lo hanno fatto con maggior concretezza e convinzione, con progetti di alto livello, tra mecenatismo e comunicazione, c’è Pasqua Vini, cantina veronese guidata dalla famiglia Pasqua. Che ha portato, nei giorni scorsi, questo suo percorso fuori da confini nazionali, arrivando il luoghi “sacri” per l’arte moderna, come il MoMa di New York, o la Frieze London, la fiera dell’arte contemporanea della City, senza dimenticare il suo territorio e la sua città, Verona, dove nella fiera internazionale ArtVerona, ha presentato “Superfluo”, rinnovando la collaborazione con il collettivo None (con la quale, nel 2021, aveva realizzato “Falling Dreams”), installazione focalizzata sull’utilità dell’inutile, “che scaturisce dalla consapevolezza che l’uomo si nutre di emozioni, che ne rendono più piacevole l’esistenza, hic et nunc”.

A Londra, in particolare, Riccardo Pasqua è stato sul palco nella presentazione privata della mostra “Conversation Piece”, curata da Sofia Gotti all’Ambasciata Italiana a Londra, spiegando “di esssere onorato e lusingato di collaborare con l’Ambasciata Italiana, tra le più attive e dinamiche di Londra nel ventesimo anniversario di Frieze. Felici - ha detto Riccardo Pasqua - di supportare il meglio della creatività italiana ad Italy at Frieze n. 4, dove quindici brillanti talenti nostrani esibiscono le proprie opere in altrettante gallerie protagoniste della grande mostra di arte contemporanea. Tutta la community che ruota attorno a Frieze guarda con ammirazione l’operato dell’Ambasciata Italiana, unica istituzione tanto attiva nella settimana. La nostra famiglia e la nostra azienda, dopo sette anni e più di venti collaborazioni con artisti italiani e di tutto il mondo, vede nel futuro un’ulteriore intensificazione di tali collaborazioni: condividiamo valori e visioni simili, la cui portata è racchiusa nella tag-line “House of the Unconventional”. Siamo stati candidati anche dalla rivista Usa Wine Enthusiast al titolo di “Innovator of the Year” ed intendiamo entrare nell’anno del nostro centenario, il 2025, consolidando e rafforzando questo posizionamento e la visione di rendere i nostri vini interessanti ed apprezzati dalle nuove generazioni di tutto il mondo”. Da Londra a New York, dove, invece, al MoMa - Museum of Modern Art, il presidente di Pasqua Usa, Alessandro Pasqua, ha fatto gli onori di casa in occasione di una speciale masterclass guidata dalla Master of Wine, Christy Canterbury, dedicata ad uno degli uvaggi più rappresentativi della Valpolicella e di Pasqua Vini, la Corvina.

Appuntamenti ed impegni, in due mercati fondamentali per il vino italiano e per Pasqua, come gli Usa ed il Regno Unito, passato da Verona, dove la famiglia Pasqua ha investito attraverso l’arte, non solo con la realizzazione dell’ultima installazione, Superfluo, ad ArtVerona, ma anche, nel recente passato, con “Falling Dreams” ancora con None, nel 2021 (in questo video), e con “Luna Somnium”, con fuse*, a Vinitaly 2023 (che abbiamo raccontato in questo video), senza dimenticare la partecipazione al progetto “67 colonne per l’Arena di Verona”, che ha visto la cantina veneta tra i sopporter dei lavori di restauro e conservazione di uno dei templi della musica mondiale.

