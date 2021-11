Quando il vignaiolo si fa mecenate: “Falling Dreams”, l’opera del collettivo NONE by Pasqua

L’arte e la vigna hanno una cosa in comune: non possono smettere di esistere, capaci di costruire circoli virtuosi che portano il produttore ad essere mecenate, l’imprenditore ad essere visionario e l’artista lasciato libero di creare un’opera più forte di qualsiasi strategia di marketing. È così che Pasqua, griffe della Valpolicella, ha creduto in un progetto che segna un solco tra il parlare di arte ed il fare arte, con “Falling Dreams”, istallazione immersiva firmato dal collettivo artistico romano NONE, come racconta a WineNews Riccardo Pasqua.

