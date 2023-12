Il Chianti Classico fa gol con la Fiorentina: Vallepicciola è official wine partner della Viola

Che il legame tra il mondo del calcio, lo sport più amato in Italia, ed enogastronomia sia di lunga data è cosa nota e risaputa. Dallo sponsor sulle maglie (chi non si ricorda, quando la serie A era il campionato più bello del mondo, la Buitoni nel Napoli spettacolare di Maradona, la Misura nell’Inter di Matthaus, Brehme e Klinsmann o Motta nel Milan degli “invincibili”) ma non solo visto che brand e aziende del wine & food del Belpaese, come vi abbiamo raccontato spesso, continuano a guardare con interesse al mondo del calcio. L’ultima collaborazione arriva dal Chianti Classico, zona di produzione di pregio della Toscana, con l’azienda vitivinicola Vallepicciola (107 ettari vitati) che è diventata il nuovo official wine partner di Acf Fiorentina, la squadra più blasonata e titolata della regione e una delle più importanti a livello nazionale e che, grazie al presidente Rocco Commisso, ha recentemente inaugurato il Viola Park, centro sportivo-gioiello.

“Per l’azienda - sottolinea l’enologo e dg Vallepicciola, Alessandro Cellai - questa partnership è motivo di orgoglio oltre che un’ottima occasione di visibilità, tutto ciò che ruoterà attorno all’hospitality, sia nel contesto dello stadio che in quello del Viola Park, il centro sportivo più attrezzato d’Europa nonché sede degli uffici e degli allenamenti della squadra, comporterà la presenza dei nostri vini. Sicuramente un’opportunità straordinaria per Vallepicciola, una collaborazione che ci rende fieri e che darà ulteriore slancio e lustro all’immagine dell’azienda: avremo modo di entrare in contatto, infatti, con le numerosissime personalità che gravitano attorno a questo mondo e agli eventi sportivi ad esso legati, quindi dirigenti, autorità, imprenditori locali e nazionali che potranno conoscere la nostra realtà aziendale e fruire in prima persona dei nostri vini”.

Copyright © 2000/2023