Il cibo del futuro: le best practices delle aziende più importanti del mondo al Forum di Davos

L’approvvigionamento alimentare globale è messo sempre più a dura prova dalla volatilità del mercato e del clima: i disagi causati da eventi meteorologici estremi, prezzi volatili, tensioni geopolitiche, mutevoli esigenze dei consumatori e l’esaurimento delle risorse naturali stanno rimodellando le catene di approvvigionamento alimentare globali. La volatilità si distingue come il rischio più grave, causato dall’intensificarsi degli shock climatici che possono destabilizzare la produzione e amplificare le vulnerabilità esistenti. In un mondo in rapido riscaldamento, ogni aumento di 1 °C della temperatura può ridurre le rese delle principali colture fino al 20%, mettendo a rischio la sicurezza alimentare globale, l’accessibilità economica e la resilienza a lungo termine. Allo stesso tempo, il sistema alimentare può contribuire ai rischi ambientali, tra cui emissioni, deforestazione, degrado degli ecosistemi e impatto sulle risorse idriche, aggiungendo urgenza e complessità. Per l’industria alimentare, la transizione verso metodi di produzione più resilienti e sostenibili sta diventando essenziale. La “First Movers Coalition for Food” (che raggruppa multinazionali di agricoltura, food & beverage come Nestlé, PepsiCo, Cargill, Danone, Carlsberg e Kraft Heinz, ma anche di altri comparti, tra cui chimico, farmaceutico ed energetico) ha presentato al “World Economic Forum”, di scena in questi giorni a Davos, in Svizzera, un white paper che racchiude una serie di “best practices” volte a raggiungere un approvvigionamento alimentare sostenibile e resiliente su larga scala, continuando al contempo a garantire convenienza, qualità e disponibilità, illustrato con esempi tratti dalle aziende membri della coalizione.

Per decenni, il sistema alimentare globale ha rappresentato una straordinaria storia di successo, offrendo efficienza, scalabilità e innovazione senza precedenti, nutrendo una popolazione mondiale in crescita e promuovendo al contempo lo sviluppo economico e la crescita delle imprese. Oggi, il sistema alimentare rappresenta circa il 10% del Pil globale e fornisce oltre il 40% dei posti di lavoro in tutto il mondo. Tuttavia, i modelli di approvvigionamento tradizionali sono stati progettati per un mondo con un clima stabile, costi prevedibili e minori aspettative di trasparenza lungo tutta la filiera. Queste basi potrebbero non reggere più. Il sistema alimentare si trova ad affrontare pressioni sovrapposte, tra cui la volatilità climatica e l’esaurimento delle risorse naturali.

L’agricoltura industrializzata ha aumentato la produttività, ma ha anche causato impatti ambientali significativi, contribuendo al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e all’esaurimento delle risorse. I sistemi agroalimentari producono quasi il 30% delle emissioni globali, mentre l'agricoltura è responsabile di oltre il 90% della deforestazione tropicale e rappresenta circa il 70% dei prelievi globali di acqua dolce. Suoli degradati e ridotta resilienza degli ecosistemi stanno aumentando le vulnerabilità che il settore deve affrontare.

La volatilità si distingue come il rischio più aggravante. Ogni grado di aumento della temperatura globale potrebbe ridurre le rese agricole fino al 20%. Le rese del riso da sole potrebbero diminuire del 20% entro il 2050. In generale, le pratiche di approvvigionamento devono continuare a essere gestite con attenzione per garantire un ciclo ininterrotto e conveniente e per sostenere la redditività a lungo termine dei produttori. Inoltre, le aziende stanno cercando di ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la resilienza per garantire l’approvvigionamento e la crescita futura.

Le aspettative in materia di responsabilità ambientale stanno cambiando in modo disomogeneo nei mercati, creando sfide per le aziende globali. Ad esempio, nell’Unione Europea, le aziende sono sottoposte a un controllo più rigoroso sugli obiettivi di decarbonizzazione, sugli impegni contro la deforestazione e sugli obiettivi di sostenibilità, con recenti iniziative che segnalano il continuo impegno del blocco nei confronti dell'agenda verde. Al contrario, i cambiamenti normativi negli Stati Uniti hanno indirizzato la crescita del mercato in un'altra direzione, con la Securities and Exchange Commission che ha posto fine alla sua difesa delle proposte di norme federali sulla divulgazione dei dati climatici. La Cina, nel frattempo, si è astenuta dall’imporre requisiti normativi, ma ha intensificato la cooperazione internazionale per le materie prime a deforestazione zero. Le aziende in grado di soddisfare rigorosi standard normativi non solo garantiscono la conformità, ma rafforzano anche la loro resilienza ai cambiamenti politici e migliorano l’efficienza nell'adattamento alle nuove normative in tutte le regioni.

La notizia incoraggiante è che stanno già emergendo soluzioni. Le pratiche agricole rigenerative, che includono colture di copertura, lavorazioni ridotte o pascolo a rotazione, si stanno dimostrando sia vantaggiose per l’ambiente che commercialmente valide. È ormai dimostrato che queste pratiche non solo possono ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola, ma anche migliorare la salute del suolo e le rese e aiutare le aziende agricole a resistere meglio agli eventi meteorologici estremi. Anche altre innovazioni specifiche per le materie prime, come una migliore gestione dell’acqua nel riso e additivi per mangimi che riducono le emissioni di metano nelle industrie basate sull'allevamento bovino, si stanno rivelando promettenti. Modelli finanziari innovativi e strutture di supporto possono aiutare gli agricoltori a implementare nuove pratiche e a condividere i costi tra le parti interessate. Alcuni membri di First Movers Coalition for Food sono già molto avanti: ad esempio Nestlé, la più grande azienda alimentare e delle bevande al mondo, nel 2024 ha acquistato il 21,3% degli ingredienti da agricoltori che adottano pratiche agricole rigenerative. PepsiCo ha acquistato il 66% dei suoi ingredienti chiave da fonti sostenibili, in conformità con le sue linee guida per l’approvvigionamento sostenibile, in circa 60 Paesi.

