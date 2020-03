Il cibo, nell’emergenza, nutre il corpo e la mente. E gli italiani lo riscoprono: così Marino Niola

“Gli italiani non possono mettere in discussione il rapporto con il cibo. Lo conferma il fatto che non hanno mai cucinato e non si sono mai scambiati tante ricette come in questo momento. Si fanno aperitivi e cene in chat, collegati con gli amici, mangiando, bevendo e conversando di vino e cibo”, spiega a WineNews il professore di Antropologia e Miti e Riti della Gastronomia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. E quando torneremo alla normalità, “non dimenticheremo quello che abbiamo imparato, ad ottimizzare e non sprecare”.

Copyright © 2000/2020