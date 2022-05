Montefalco ed il Sagrantino, tra storia e futuro, secondo il pioniere Marco Caprai

Al via di Anteprima Sagrantino 2022 (24-26 maggio), le riflessioni del produttore che ha rilanciato il vino, il vitigno ed il territorio nel mondo. La stella polare della qualità per seguire la strada indicata da Veronelli, l’importanza della ricerca iniziata in un’epoca in cui “a Montefalco c’era un solo ristorante e un affittacamere, mentre oggi è destinazione turistica”, ed un futuro in cui “i consorzi dovranno fare di più per tutela della qualità e per la ricerca”.

