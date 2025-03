Il complesso equilibrio tra salute e scelte alimentari (vino incluso), al centro di un congresso

Un’opportunità unica per approfondire il complesso equilibrio tra salute, cultura e scelte alimentari, con un approccio scientifico rigoroso e basato su evidenze concrete: dal 26 al 28 marzo, a Roma, esperti di nutrizione, medicina e salute pubblica provenienti dalle più autorevoli istituzioni accademiche e di ricerca del mondo si confronteranno nel forum “Lifestyle, Diet, Wine & Health Congress”, edizione n. 2, promosso da Wine in Moderation (Wim), Wine Information Council (Wic) e Irvas (Istituto per la Ricerca sul Vino e la Salute). Il 26 marzo, la conferenza stampa di lancio - moderata dal giornalista Bruno Vespa - vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Professor Attilio Giacosa (presidente Irvas), Ursula Fradera (Wine Information Council), Ramon Estruch (Department of Internal Medicine, Hospital Clínic Barcellona, Spagna) e Sandro Sartor (Wine in Moderation).

Il convegno offrirà alla comunità scientifica internazionale l’occasione per presentare le ultime prove scientifiche sui benefici di uno stile di vita sano, combinando informazioni sul mantenimento di uno stile di vita attivo, una Dieta Mediterranea equilibrata ed un consumo moderato di vino. Tra i temi principali che saranno affrontati la prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari (con le strategie basate su alimentazione e stile di vita), epigenetica e longevità (ovvero il legame tra nutrizione e invecchiamento sano), la comunicazione scientifica e la salute pubblica (con l’ottica di superare gli estremismi e garantire un’informazione basata su evidenze), le metodologie di ricerca in nutrizione (basate su nuove prospettive per migliorare l’affidabilità degli studi), la Dieta Mediterranea ed il consumo moderato di vino (ovvero benefici, limiti ed evidenze scientifiche più recenti), ed infine gastronomia e benessere (con le indicazione per conciliare il piacere della tavola e vita sana).

