Il Concours Mondial de Bruxelles apre ai vini a bassa gradazione alcolica ed analcolici

L’avevamo scritto pochissimi giorni fa: il vino a basso contenuto di alcol ed analcolico è destinato ad essere la next big thing dei consumi enoici mondiali. Lo dicono le previsioni dell’ultimo report dell’agenzia di marketing Usa Fact.MR insieme a FoodBev Media, secondo cui il settore crescerà ad un tasso del +7% annuo fino al 2027 (+99% nello stesso periodo nel canale online), toccando un volume di affari complessivo di ben 10 miliardi di dollari, e lo conferma, seppure indirettamente, il più antico e famoso dei Concorsi internazionali del vino, il Concours Mondial de Bruxelles che, per la prima volta, ha deciso di aprire la sua selezione ai vini senza alcol o a bassa gradazione alcolica. Per poterli accogliere, è stata creata una categoria specifica e una giuria speciale si riunirà a maggio per giudicare in maniera obiettiva i prodotti partecipanti. Per entrare a far parte di questa categoria, i prodotti a base di vino dovranno avere una gradazione alcolica massima del 5.5% vol.

Con questa nuova categoria, il Concours Mondial de Bruxelles intende rispondere alla domanda di alcuni consumatori e analizzare in maniera concreta e oggettiva le tendenze del mercato. Attraverso i risultati ottenuti, il consumatore che ricerchi una bevanda senza alcol (o a bassa gradazione alcolica) potrà trovare un’offerta qualitativa di riferimento. La degustazione dei vini della categoria senza alcol o a bassa gradazione alcolica sarà organizzata con lo stesso rigore e seguendo la stessa severa procedura del Concours Mondial de Bruxelles. I membri della giuria selezionati per la degustazione di questa categoria saranno informati della specificità dei vini presentati, che verranno giudicati in maniera obiettiva e indipendente.

Copyright © 2000/2020