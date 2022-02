Il Falerio di Velenosi Vini ha un sapore speciale: è un progetto socio-educativo per l’autismo

Un Falerio Doc “speciale” in ogni aspetto, nell’edizione e nell’etichetta realizzata dai ragazzi con disabilità psico-motoria che lo hanno vendemmiato e prodotto con il sorriso anche nei mesi difficili della pandemia. E la cui vendita ha permesso di raccogliere una somma importante destinata alle attività degli stessi ragazzi. Sono i frutti del progetto di Velenosi Vini con e per il Centro Diurno Socio-Educativo per l’autismo “L’Orto di Paolo” della Cooperativa Sociale Pa.Ge.F.Ha Onlus di Ascoli Piceno, voluto nel 2020 da Angela Velenosi e dal suo team, e diventato dal 2021 un laboratorio occupazionale per favorire la socialità, lo sviluppo dell’autonomia personale e l’integrazione lavorativa, raccontato nei giorni scorsi nella “Giornata dei calzini spaiati” che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’autismo e altre diversità. Nel 2022 nasceranno anche un Pecorino Doc e un Rosso Piceno Superiore.

