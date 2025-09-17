Il vino italiano fa i conti con i dazi di Trump: “Stanno pagando le nostre imprese” ...Sei mesi fa, quando la tensione commerciale tra Stati Uniti ed Unione europea era molto forte e il settore del vino era molto preoccupato, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida gettava acqua sul fuoco: "Non dobbiamo essere terrorizzati dai dazi - disse il ministro a WineNews - i prodotti premium continueranno a essere acquisiti perché vengono scelti non sulla base del prezzo basso ma del prezzo giusto...

