Il Franciacorta Official Sparkling Wine degli “Emmy Awards”, porta l’Italia nel cuore di Hollywood

Dagli attori premiati delle serie trionfatrici, come Sarah Snooke, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen, rispettivamente per la migliore interpretazione femminile drammatica, la migliore interpretazione maschile drammatica e il migliore attore non protagonista nella serie drammatica sul mogul dell’editoria “Succession”, e Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach, per la miglior interpretazione maschile e migliore attore non protagonista nella commedia culinaria “The Bear”, che ha visto vincitore anche Christopher Storer per la sceneggiatura, ma anche Jennifer Coolidge, migliore attrice non protagonista nella serie drammatica “The White Lotus” che ha per sfondo la Sicilia e le sue bellezze, Lee Sung Jin per la regia della miniserie “Beef”, altra serie pluripremiata, e RuPaul per il Reality RuPaul’s Drag Race, a star come Monica Bellucci e Tim Burton, Selena Gomez, Joan Collins, Jodie Foster, Jon Hamm, Harrison Ford con Calista Flockhart, Steve Martin, Priscilla Presley e Jessica Chastain, ancora una volta una delle notti più glamour di Hollywood, la più significativa dell’industria televisiva americana, è stata una celebrazione di talenti con un inconfondibile tocco di italianità, grazie al brindisi con le bollicine-simbolo del Metodo Classico italiano capaci di andare oltre vino per raccontare lo stile italiano e la sua eccellenza. Sono quelle del Franciacorta, per il terzo anno consecutivo, Official Sparkling Wine degli “Emmy Awards”, gli “Oscar della Tv” all’edizione n. 75, consegnati ieri, 15 gennaio, nell’attesissima cerimonia di premiazione al Peacock Theatre di Los Angeles. Un’edizione storica proprio per l’Italia, per la prima candidatura di due attrici italiane, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe in corsa per il premio come miglior attrice non protagonista nella seconda stagione siciliana di “The White Lotus”, e che ha visto l’attore americano della serie “Riverdale” Hart Denton e la compagna, la modella e influencer Elysée Sanvillé, special guest del Consorzio Franciacorta.

Sottolineando l’importanza della partnership tra Franciacorta e la Television Academy per il terzo anno consecutivo (e che è tra le prestigiose liaison che vanta il Metodo Classico, dalla Camera Nazionale della Moda alla Guida Michelin, tra le altre), il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini, spiega come “essere l’unico sparkling wine partner degli Awards e degli eventi principali che li precedono offre una visibilità unica e consolidata nel mercato americano in forte crescita”. Per il presidente e ceo della Television Academy, Frank Scherma, il “Franciacorta è il partner perfetto per gli Emmys e per la Television Academy. I suoi vini sono rinomati per la loro qualità, e siamo entusiasti di poterli offrire ai nostri candidati, membri, partner e ospiti per tutta la stagione. Non riesco a pensare a un modo migliore per ampliare l’ospitalità e i festeggiamenti se non con un calice di Franciacorta”.

L’edizione n. 75 degli Emmy Awards, inizialmente programmata per settembre 2023, è stata rimandata a gennaio 2024 a causa degli scioperi di Hollywood, ma ciò non ha diminuito l’entusiasmo e la partecipazione degli appassionati di televisione di tutto il mondo. I vincitori hanno festeggiato con calici di Franciacorta subito dopo la consegna della prestigiosa statuetta nel media center, di fronte a fotografi e stampa nazionale e internazionale e, a seguire, nel Franciacorta Bar al Governors Gala, l’esclusivo after-party dedicato ai vincitori degli Emmys e ad un parterre di celebrities e personaggi di spicco del panorama televisivo internazionale, da Emma Brooks a Kathryn Hahn, passando per Rachel Brosnahan. La serata degli Awards è stata anche un’esperienza gastronomica senza precedenti, con i piatti dei rinomati chef Jet Tilla, Sherry Yard, Rose & Warren Schwartz, e Rachel Haggstrom ad accompagnare una selezione di vini Franciacorta.

Lo special guest di Franciacorta agli Emmy Awards Hart Denton, oltre ad essere un attore di talento, è anche un musicista eccezionale e un’icona di stile nell’industria dello spettacolo. Tra i suoi sogni c’è quello di dirigere un film come regista e, dopo aver trascorso parte delle sue vacanze estive in Franciacorta, la ritiene il luogo perfetto grazie alle diversità di ambientazioni offerte dal territorio, e la recente visita nel territorio con la compagna Elysée Sanvillé ha ispirato questa collaborazione. Il Franciacorta Bar è stato presente anche ai principali eventi di avvicinamento agli Emmy Awards tra cui i Creative Emmy Awards, premi dedicati a chi lavora “behind the scene” - scenografi, costumisti, picture e sound editor - e il Performers Nominees Celebration, evento dedicato a tutti gli attori, produttori, sceneggiatori e registi in nomination. Franciacorta ha invitato a partecipare ai Performers Nominees Celebration diversi personaggi italiani dell’arte e dello spettacolo che vivono ormai da anni a Los Angeles e che sono simbolo del “saper fare” italiano come Marta Pozzan, attrice, scrittrice di short movies e mental health coach, Giuseppe Giofrè, ballerino professionista che collabora con le più importanti star internazionali, come Jennifer Lopez e Taylor Swift, e Natalia Bonifacci, modella, influencer e attrice. Inoltre, la presenza distintiva della Console Generale d’Italia di Los Angeles, Raffaella Valentini, ha ulteriormente arricchito l’evento, sottolineando il forte legame tra Franciacorta e il Governo italiano negli eventi dell’eccellenza italiana a Los Angeles. Presenti per Franciacorta anche star internazionali, come la cantautrice Patricia Manfield e l’influencer Tessa Brooks.

