Il Friuli Venezia Giulia tra vino, sapori, bellezza e storia, in finale ai “Travel Media Awards 2020

“Un piccolo regalo pieno di tutto ciò che amiamo dell’Italia”: così hanno definito il Friuli Venezia Giulia, Dana Facaros e Michael Pauls, autori della Bradt Guides Italy Friuli Venezia Giulia, la prima guida turistica in inglese interamente dedicata alla regione dei vini del Collio e del Prosciutto di San Daniele, del Friulano e del formaggio Montasio, dei Colli Orientali del Friuli e del “Formadi Frant”, di Trieste e di Udine, di Cividale del Friuli e di Gorizia, per fare solo alcuni tra i tanti esempi possibili. Volume pubblicato nel luglio 2019 dalla più grande casa editrice indipendente di Inghilterra, con la collaborazione di PromoTurismoFVG, l’agenzia regionale che si occupa della promozione a 360 gradi della Regione. Volume che ora si gioca la palma di “Guide of the Year” nei prestigiosi “Travel Media Award 2020”, considerato tra i più importanti riconoscimenti per il giornalismo, la fotografia e le trasmissioni televisive dedicate a viaggi e turismo, dove il 25 gennaio, data della cerimonia di premiazione online, sfiderà le altre quattro concorrenti della categoria (Bradt Guides Slow Somerset, Curious Travel Guides Lost in Florence, Lonely Planet Saudi Arabia e Scozia Beyond the Bagpipes di Helen Ochyra) per strappare il primo posto del podio.

A settembre il volume era stato presentato in anteprima a Pordenone Legge, assieme all’editore ed agli autori (in cui definirono il Friuli Venezia Giulia, la “California” d’Italia) ed era in programma un evento di lancio a Londra, rinviato a causa del lockdown, ma attualmente in fase di riprogrammazione.

La Bradt Guide del Friuli Venezia Giulia è un importante tassello del piano strategico che PromoTurismoFvg sta portando avanti da anni per posizionare il Friuli Venezia Giulia nelle guide internazionali con l’aggiornamento o l’aumento della foliazione e la creazione ex novo di guide. I prossimi step sono programmati per marzo 2021, con l’uscita degli aggiornamenti delle guide Touring Club e Lonely Planet dedicate alla regione.

Copyright © 2000/2020