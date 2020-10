Il Garda capitale nazionale del golf, con il Lugana vino ufficiale dell’Open d’Italia

Il Garda diventa la capitale nazionale del golf, cornice dell’Open d’Italia che, per un weekend, calamiterà l’attenzione e l’interesse di milioni di appassionati di tutto il mondo, e il suo bianco più rappresentativo, il Lugana, sarà il vino ufficiale del principale torneo golfistico del nostro Paese, di scena ogni anno nei più prestigiosi golf club. Quest’anno, la scelta è caduta sul percorso dello Chervò Golf San Vigilio Hotel Spa Resort di Pozzolengo, uno dei cinque comuni della Doc, dove, dal 22 al 25 ottobre, arriveranno i protagonisti dello European Tour a contendersi un montepremi da 1 milione di euro.

È un’ottima occasione per accendere i riflettori, in un periodo tanto difficile, sul territorio del Lugana, specie in ottica futura, quando il turismo internazionale sarà ripartito, mantenendo alta l’attenzione su un vino in costante crescita sui mercati.

“Insistiamo su un’area relativamente piccola - dice Ettore Nicoletto, presidente del Consorzio del Lugana e grande appassionato di golf - ma che non ha eguali per densità di opportunità di svago, sportive e culturali, con realtà di eccellenza che hanno contribuito a rendere il Garda una delle regioni enoturistiche più attrattive in Italia. La collaborazione del Consorzio con il territorio è costante ed è uno degli elementi che più lo rafforzano. Non potevamo certo mancare un appuntamento internazionale di questo rilievo, che oltretutto si rivolge ad una platea di potenziali e già affezionati amanti del vino”.

