Il Giornale

Vinitaly, chi si “ribeve”. Torna dopo tre anni la kermesse veronese ... Da domenica il più grande salone del vino saltato per la pandemia nel 2020 e nel 2021...Tante le novità di prodotto e le curiosità. Tra esse il primo vino fermo senza alcol prodotto da Martin Foradori Hofstatter, poliedrico viticoltore altoatesino, lo Steinbock Selection Dr. Fischer. E la possibilità che venga confermata la notizia lanciata dal sito specializzato WineNews secondo cui Richard Geoffroy, leggendario ex chef de cave di Dom Pérignon, possa approdare nella cantina di Bellavista, prestigioso marchio della Franciacorta. Sarebbe un colpo gobbo per un territorio un po’ appannato e per tutto il movimento del vino italiano. Staremo a vedere.

