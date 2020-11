Il Grana Padano saluta il Presidente eletto Joe Biden con una forma ad hoc

Manca ancora l'ufficialità, perché Donald Trump non ne vuole sapere di mollare la presa, e perché c'è ancora in corso il riconteggio manuale in Georgia, ma Joe Biden è a tutti gli effetti il Presidente eletto degli Stati Uniti, pronto ad entrare, a gennaio, alla Casa Bianca. Dove, ad aspettarlo, ci sarà una forma di Grana Padano dipinta per metà con il tricolore italiano e per metà a stelle e strisce, con cui il Consorzio Grana Padano- che rappresenta il prodotto Dop più consumato del mondo con oltre 5 milioni di forme annue, di cui il 40% esportate - saluta il nuovo Presidente Usa. Si tratta di una forma di Grana Padano Riserva stagionata oltre 20 mesi (circa 40 kg) scelta tra le 425.566 Riserva marchiate nel 2019, in fase di personalizzazione con i colori italo-americani. “La forma - spiega Stefano Berni, direttore generale del Consorzio - verrà inviata alla Casa Bianca non appena il Presidente Biden si sarà insediato ufficialmente. Un piccolo gesto benaugurale che auspichiamo ripristini il sempre eccellente dialogo con un Paese, gli Stati Uniti, storicamente molto amico del Grana Padano e del made in Italy di qualità, al quale ci lega un’ammirazione e un affetto inossidabili”.

