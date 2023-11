Il Lessini Durello premia WineNews, l’ambasciatore Massimo Zardo e il ristorante L’Oste Scuro

Per aver “saputo raccontare la ricchezza e la poliedricità di questo territorio di produzione con le conoscenze del tecnico e la capacità narrativa del buon giornalista, accompagnando il pubblico nel mondo del vino con competenza e attenzione ai particolari” e, in particolare, alla scoperta “di un vino dalla tradizione antica e di uno spumante Metodo Classico “vulcanico” dall’innata capacità di esprimere in maniera unica e singolare il territorio nel quale ha profonde radici, che, oggi, grazie al loro impegno e alla loro professionalità, gode di crescente popolarità”, va ad Alessandro Regoli, direttore e fondatore WineNews e alla staff della testata giornalistica on line il Premio “Giornalista Lessini Durello 2023” voluto dal Consorzio di tutela del Lessini Durello, guidato da Diletta Tonello, e dedicato ai servizi giornalistici e alle personalità che si sono distinte nel raccontare i tratti salienti della Lessinia e delle sue produzioni, in primis il Lessini Durello, spumante-simbolo del territorio (come abbiamo fatto nel nostro video sul futuro del territorio nel segno delle bollicine, dei Monti Lessini e della Durella). Personalità tra le quali, il Premio “Ambasciatore Durello 2023” va a Massimo Zardo, sommelier professionista e divulgatore Ais (Associazione Italiana Sommelier), già “Miglior Sommelier del Veneto” nel 2010, redattore per le guide “Vitae” e “Vinetia”, che con la sua attività professionale ha avuto un ruolo chiave nella diffusione dei valori della Lessina e del Durello in particolare, e il Premio “Ristoratore Durello 2023” va al ristorante L’Oste Scuro di Verona, eccellenza della ristorazione veronese, e punto di riferimento per il pesce, frutto di un lungo lavoro di ricerca e di costante perfezionamento dello chef e patron Simone Lugoboni, che meglio ha saputo nell’anno favorire il consumo del Lessini Durello.

Il “Premio Giornalista Lessini Durello”, negli anni è andato, tra gli altri, a giornalisti come Anna Scafuri (Rai Uno) e Clementina Palese (Corriere Vinicolo, ed oggi anche collaboratrice Winenews), da Sandro Sangiorgi (Porthos) a Fabio Piccoli (L’Informatore Agrario), da Bruno Donati (Civiltà del Bere) a Lidia Scognamiglio (Eat Parade, Raidue), da Carla Urban a Franco Ziliani, da Alessandra Piubello (Spirito Divino Italia e Spirito Divino Asia) a Andrea Gori - (Intravino), da Sissi Baratella (Doctor Wine).

A ritirare il Premio - una magnum di Lessini Durello Millesimato 2018, decorata artigianalmente a mano, secondo la tecnica vetro con foglia d’oro - ieri a “Durello & Friends” n. 21, l’evento dedicato al meglio delle bollicine berico-scaligere in Galleria Filippini a Verona, il collaboratore WineNews Gilberto Bertini.

Copyright © 2000/2023