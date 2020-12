Il meglio dell’olio extravergine mondiale, dall’Italia alla Georgia, nella “Flos Olei 2021”

714 oli differenti, prodotti da 500 aziende provenienti da 5 continenti e 54 nazioni, tra cui una new entry, la Georgia, per un vero e proprio atlante olivicolo mondiale, comprensivo di cartografia delle zone di produzione, di un’accurata descrizione delle varietà tipiche, di schede di degustazione degli oli con relativi abbinamenti gastronomici e più in generale di informazioni storiche e culturali, utili tanto agli appassionati quanto ai neofiti della materia. Ecco “Flos Olei”, la guida dedicata alle aziende olearie e ai loro oli extravergine, curata dall’esperto internazionale Marco Oreggia e dalla giornalista Laura Marinelli, in italiano e inglese e in italiano e cinese. Non mancano, ovviamente, i premi, ma non ci sono nuovi ingressi nella “Hall of Fame”, il gotha mondiale dell’extravergine. Di cui fanno parte le aziende premiate con i 100/100 che, dopo un’importante crescita nel tempo, hanno ormai raggiunto un traguardo stabile di eccellenza: le italiane Frantoio Bonamini (Veneto), Frantoio Franci (Toscana), Azienda Agraria Viola (Umbria), Azienda Agricola Biologica Americo Quattrociocchi (Lazio) e le spagnole Castillo de Canena Olive Juice e Aceites Finca La Torre, entrambe dell’Andalucía).

Sono, invece, 20 “The Best”: 11 italiane, 5 spagnole, 1 slovena, 1 croata, 1 greca e 1 cilena. Tra i titoli più importanti: l’Azienda dell’Anno è la calabrese Tenute Pasquale Librandi; il Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno è il Nobleza del Sur - Eco Day dell’andalusa Aceites Nobleza del Sur; l’Azienda Emergente è la toscana Azienda Agricola Cesare Diddi; il Migliore Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica è l’Oro del Desierto - Coupage della spagnola Rafael Alonso Aguiliera, anch’essa dall’Andalucía; mentre dalla Castilla - La Mancha proviene il Migliore Olio Extravergine di Oliva Qualità/Prezzo, il Picual firmato da Palacio de Los Olivos. Le altre aziende italiane premiate nelle varie categorie previste sono Frantoio Anteata (Toscana), Frantoio Gaudenzi e Marfuga (Umbria), Azienda Agricola Cosmo Di Russo (Lazio), Tenuta Zuppini (Abruzzo), Madonna dell’Olivo e Fattoria Ambrosio (Campania), Società Agricola Fratelli

Ferrara e Azienda Agricola Le Tre Colonne (Puglia). A completare il quadro, fuori dai confini nazionali, Señorios de Relleu e Aceites Oro Bailén - Galgón 99 (Spagna), Jenko (Slovenia), Mate (Croazia), Noan (Grecia), Agricola Pobeña (Cile).

Inoltre, “Flos Olei 2021” assegna anche degli Special Awards, riconoscimenti al di fuori del comparto produttivo conferiti a chi, attraverso il proprio lavoro, promuove e diffonde la cultura dell’olio. Il Premio all’Importatore dell’Anno è andato a Francesca De Ritis (Olanda), il Premio Il Ristorante dell’Anno va al Patriarca di Bitonto (Italia), diretto dallo chef Emanuele Natalizio; il Premio Il Giornalista dell’Anno è per Alberto Grimelli (Italia) della testata Teatro Naturale; il Premio Speciale Cristina Tiliacos va all’azienda Marqués de Griñon Family Estate (Spagna), in ricordo del suo creatore e anima Carlos Falcó.

Copyright © 2000/2020