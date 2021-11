Il Messaggero

Vino, boom del Montalcino (+300% di valore) ... La “Brunello economy” ottiene risultati sempre più importanti. Quella di Montalcino (in provincia di Siena) e del suo noto vino è un vero e proprio miracolo economico. Il primo wine district dell’era moderna, a 30 anni dalla nascita di “Benvenuto Bru nello”, l’evento che ha inventato le “anteprime” dei vini italiani nel 1992, segna un aumento esponenziale del valore del vigneto (+1.962%) e del vino (+300%). In questo modo si festeggia l’exploit di uno dei simboli del made in Italy nel mondo. Secondo l’analisi di WineNews se ne11992 un ettaro di terreno con viti di Brunello di Montalcino valeva 36.380 euro, oggi il prezzo è circa 20 volte superiore, pari a 750.000 euro. Stando alle stinte 2020 del Consorzio, quindi il “vigneto Brunello” ora vale circa 2 miliardi complessivi, e continua ad attrarre investimenti. Sul fronte del prodotto attualmente sono 14 milioni le bottiglie immesse nel mercato. Le esportazioni rappresentano il 70% del business, che raggiunge ogni anno più di 90 Paesi in tutto il mondo.

