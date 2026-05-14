Tra paesaggi bucolici e gastronomia del territorio, Kate Middleton in visita a Reggio Emilia

Non siamo nel Norfolk e nemmeno in Scozia, nelle cui tenute reali si reca spesso in vacanza insieme alla famiglia, ma la principessa Kate Middleton, in questi giorni in visita ufficiale a Reggio Emilia (per approfondire il celebre metodo educativo per l’infanzia “Reggio Emilia Approach”, ideato da Loris Malaguzzi), ha trovato buoni motivi per rinsaldare il suo amore per i paesaggi bucolici ed i sapori della campagna: è il Relais Roncolo 1888, a Quattro Castella, boutique hotel di lusso immerso nella Tenuta Venturini Baldini, griffe del Lambrusco (e non solo), 130 ettari tra boschi e vigneti, l’indirizzo riservato ed esclusivo scelto per il suo blindatissimo soggiorno italiano, un luogo che racconta il paesaggio emiliano attraverso il vino, la gastronomia ed il silenzio. Qui Kate Middleton ha passeggiato tra i boschi e le vigne della tenuta e ha trascorso la notte, dopo la prima giornata a Reggio Emilia, accolta dal sindaco Marco Massari, che le ha donato il Tricolore (nato in questa città nel 1797). Ieri alla principessa è stato servito, nella Sala Rossa del Municipio, un afternoon tea “all’emiliana”, a base di erbazzone e biscottini bio, il cui allestimento è stato curato da Petra Carsetti, esperta di galateo e campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola, seguendo un rigoroso protocollo. E da bere? “La principessa ha espressamente richiesto che, in questa occasione, non fossero serviti alcolici - spiega Petra Carsetti, a WineNews - nonostante lo Champagne sia abitualmente presente nell’afternoon tea dei reali. Anzi, negli ultimi anni, per via del cambiamento climatico, è sempre più diffusa tra gli inglesi l’abitudine di brindare all’ora del tè con bollicine made in UK”. Anche la cena privata di ieri sera, nell’elegante ristorante “La Limonaia” del Relais Roncolo 1888, è stata all’insegna dei sapori del territorio ed è stata preparata per Kate dallo chef Luca Mattioli, che propone una cucina emiliana contemporanea legata alla Food Valley.

La visita italiana della futura regina, la prima in veste ufficiale dopo la sua malattia, è iniziata ieri con un abbraccio della folla nella piazza principale di Reggio Emilia, tra ammiratori, giornalisti, bandiere inglesi e i bambini degli asili del sistema Reggio Children. Poi, dopo l’incontro con il sindaco e le autorità, Kate ha potuto apprezzare un rinfresco ispirato al classico afternoon tea inglese, ma declinato in chiave locale, curato dallo storico ristorante “Ca’ Matilda” e allestito da Petra Carsetti : “per la parte sapida - sottolinea Petra Carsetti - è stato scelto di servire l’erbazzone, tradizionale torta salata emiliana a base di ricotta e bietole, ma in questo caso servita a piccolissimi pezzi, disposti su alzatine come i classici sandwich inglesi. Per la parte dolce invece sono stati serviti biscottini biologici in vari gusti, tra cui lavanda, vaniglia e arancia. Da bere diverse tipologie di tè, a partire dal classico English Breakfast fino al più particolare tè rosso Qimen Jinzhen”.

Alla fine della giornata, la principessa del Galles si è recata, insieme al suo seguito, al Relais Roncolo 1888, wine relais che conta 11 tra camere e suite, e che è stato blindato a giornalisti e curiosi. La cena al ristorante “La Limonaia”, situato nella storica serra della villa (un evento informale che, secondo le indiscrezioni, ha visto la futura regina seduta a tavola solo con la sua dama di compagnia ed il suo staff personale), è stata firmata dallo chef umbro Luca Mattioli (che propone una cucina emiliana contemporanea legata alla Food Valley e ha già lavorato con chef del calibro di Enrico Bartolini, Carlo Cracco e Alfonso Iaccarino), con un menu a base dei sapori tipici del territorio (già sperimentato e approvato nei mesi scorsi dagli assaggiatori reali, che precedono i membri reali nelle loro visite).

Il Relais vede al centro Villa Manodori, dimora storica dalle origini cinquecentesche che nei secoli è appartenuta a nobili famiglie emiliane. Dopo un importante restauro conservativo, la villa ed il borgo circostante sono stati trasformati in un raffinato eco-retreat che conserva il fascino aristocratico delle origini senza rinunciare ad un’estetica contemporanea. Il relais si trova nella Tenuta Venturini Baldini (di proprietà dal 2015 di Julia e Giuseppe Prestia), uno dei principali brand di Lambrusco, spumanti, aceto balsamico tradizionale in Emilia e olio extravergine di oliva: nata nel 1976, conta su 130 ettari, di cui 32 vitati, per un portafogli di etichette ben articolato, che va dal Lambrusco al Metodo Classico, passando per vitigni locali come Spergola e Malbo Gentile.

Copyright © 2000/2026