Il mondo del vino piange Pau Roca, direttore Oiv

Il mondo del vino piange Pau Roca, direttore dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv), scomparso oggi a Digione, Francia, dopo una lunga malattia a 65 anni. A darne notizia è l’Oiv, in cui Roca ricopriva un ruolo importante dal 2018, dopo aver maturato una lunga esperienza come segretario generale della Federación Española del Vino (Fev). Come ha sottolineato l’Oiv, Pau Roca ha incoraggiato lo sviluppo della digitalizzazione nel settore vitivinicolo, ma anche per l’Oiv, promuovendo nuovi strumenti di comunicazione interna all’interno di un dipartimento che ha fortemente sviluppato. È stato, inoltre, determinante nel trasferimento della sede dell’organizzazione a Digione, avviando la gestione dell’anno del centenari rafforzando anche i legami con altre istituzioni globali. L’attuale presidente Oiv, Luigi Moio e Regina Vanderline (che ha presieduto l’Oiv dal 2018 per un triennio) al vertice durante il mandato di Pau Roca, hanno elogiato la sua convinzione e il suo impegno a favore dell'industria vitivinicola mondiale, che hanno permesso all’organizzazione di iniziare una nuova era.

