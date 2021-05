Il Movimento Turismo del Vino riparte. Con “Cantine Aperte” e “Vigneti Aperti”

In un’Italia in po’ più libera di spostarsi con il miglioramento del quadro pandemico, anche il turismo del vino prova a ripartire. E lo fa con uno dei suoi eventi più longevi ed importanti in questo senso, ovvero “Cantine Aperte” del Movimento del Turismo del Vino, che, in questo 2021, raddoppia e sarà di scena (“colore” delle Regioni permettendo), nei week end del 29-30 maggio e del 19-20 giugno (dopo “l’avanscoperta” dell’1-2 maggio del Friuli Venezia Giulia, con “Vigneti Aperti, ndr). Piccoli gruppi e assoluta necessità di prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste. Sicurezza e salute saranno tra le parole d’ordine di “Cantine Aperte 2021”, senza dimenticare gli altri principi che Mtv persegue da tempo, i quali, soprattutto in questi difficili mesi, trovano un significato ancora più profondo: rispetto per l’ambiente, riscoperta dei territori e delle tradizioni, empatia e coinvolgimento.

