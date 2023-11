Il pairing perfetto per hamburger, patatine & Co: Pernod Ricard Uk lancia i vini “Greasy Fingers”

Quale vino abbinare ad un succoso hamburger accompagnato da patatine fritte? O ad un bel piatto di alette di pollo? O alle classiche ribs di maiale con salsa barbecue? A risolvere ogni dubbio ci ha pensato Pernod Ricard Uk, colosso mondiale di wine & spirits, con il lancio di “Greasy Fingers”, una nuova linea di vini appositamente studiata per il pairing con cibi grassi, o come spiega l’azienda “da mangiare con le dita”. Un’audace mossa di marketing che sfida i confini tradizionali degli abbinamenti vino-cibo, stracciando le regole ed offrendo etichette perfette per il “fast food gourmet”, smaccatamente pensate per le nuove generazioni. I primi due vini della gamma sono “Greasy Fingers Luscious Red 2022” - un uvaggio di Shiraz e Grenache, fruttato e di medio corpo, con sentori di ciliegia e fragola e tannini morbidi e accessibili - e “Greasy Fingers Big Buttery Chardonnay 2022”, che vanta aromi rinfrescanti di pesca, vaniglia e spezie alla cannella, con una sensazione burrosa in bocca.

Etichette da bere senza troppe regole, da abbinare in libertà, da stappare in momenti conviviali di pura indulgenza, da soli o con gli amici, magari con del cibo delivery ordinato all’ultimo momento. Per ora i nuovi vini saranno disponibili nel Regno Unito (oltre che in Australia), sugli scaffali dei supermercati Sainsbury’s, Morrisons e Asda, poi si troveranno anche on line, su Amazon e Ocado, entro la fine dell’anno, al prezzo di 10 sterline. Anche se appare scontato che saranno soprattutto gli under 35 ad acquistarli, Pernod Ricard punta ufficialmente alla generazione da 25 a 44 anni, coloro che, secondo le indagini, apprezzano le birre artigianali, amano le nuove scoperte, consumano alcolici per lo più a casa con gli amici e cercano la stessa comodità quando acquistano il vino come quando ordinano un hamburger gourmet.

“Greasy Fingers” integra l’ampio portafoglio di vini di Pernod Ricard Uk (che comprende Campo Viejo, Brancott Estate, Stoneleigh, Jacob’s Creek e altri), con una proposta che mira a reclutare i giovani adulti in un momento in cui, in tutto il mondo, il numero di bevitori di vino si sta riducendo.

“Crediamo fortemente negli abbinamenti ideali tra cibo e vino - spiega Lucy Bearman, direttore del portafoglio vini e Champagne di Pernod Ricard - ma non necessariamente accompagnati da una tovaglia bianca e da un diploma. Vogliamo mostrare ai consumatori che si può gustare il vino nel modo che si vuole”.

E ora il nuovo marchio cerca il suo “Burger Sommelier” ufficiale: i candidati saranno sfidati a descrivere l’hamburger dei loro sogni nello stile di un sommelier. Al vincitore verrà concessa l’opportunità di creare due ricette esclusive che si abbinino perfettamente ai vini “Greasy Fingers”, e che verranno aggiunte ai menu di alcuni dei ristoranti di hamburger più amati della nazione, anche tramite Uber Eats.

