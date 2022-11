È un groviera svizzero il formaggio più buono del mondo, per i “World Cheese Awards 2022”

Arriva dalla Svizzera il formaggio più buono del mondo: il Gruyère Aop surchoix, prodotto nella Valle del Gruyer, si è aggiudicato il titolo più alto ai “World Cheese Awards 2022”, la competizione internazionale di riferimento dedicata ai formaggi, che quest’anno si è svolta a Newport, in Galles. Al secondo posto un’eccellenza made in Italy, il Gorgonzola Dolce Dop prodotto da De’ Magi.

In generale l’Italia ha avuto un totale di 290 prodotti vincitori, di cui 14 premi Super Gold, 52 Gold, 98 Silver e 126 Bronze. Standing ovation per il Parmigiano Reggiano, che si conferma il formaggio più premiato al mondo, con ben 93 medaglie vinte dalla sua Nazionale, composta da 86 caseifici provenienti dalle 5 province del comprensorio: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna (a sinistra del fiume Reno), Mantova (a destra del Po).

Focus: i vincitori delle medaglie Super Gold

Caseificio Artigiana - Caciocavallo Silano Dop

Casale Roccolo - Marchesino Casale Roccolo

Perla - Ducato Tocco Tre Latti

Rocca Toscana Formaggi - L’Ambra di Talamello

Consorzio Gourm, Perenzin Latteria - Capra Tonka e Vermouth

Caseifitziu Agriculu Mandrolisai - Lentore

Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre Gavasseto - Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi

Agriturismo Caseria - Caciocavallo Caseria di Castelfranco

De’ Magi - Gorgonzola Dolce Dop

Casale Roccolo - Formagella Storica Casale Roccolo

Caseificio Il Fiorino - Riserva del Fondatore Special Edition

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Centro Rubbianino - Parmigiano Reggiano 30-39 mesi

Fratelli Petrucci - Ma-Trù Pecorino Amatriciano

Caseificio Artigiana - Stracciatella affumicata

