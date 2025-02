Il Premio Maculan 2025 al miglior abbinamento tra un piatto salato ed un vino dolce

Un piatto salato inedito, pensato in connubio con un vino dolce come il Torcolato, inconfondibile per la tecnica di appassimento dei grappoli di vespaiola attorcigliati e appesi in fruttaio, o come il raffinato Acininobili, prodotto dalla medesima varietà autoctona intaccata dalla muffa nobile, ma anche con il Dindarello a base di Moscato Giallo, o il Madoro, vino Passito rosso prodotto con Marzemino e Cabernet Sauvignon: ad eleggerle il miglior abbinamento, è il Premio Maculan 2025, una competizione rivolta sia a cuochi professionisti che ad appassionati di cucina, promossa dalla cantina veneta Maculan, con lo chef, anche lui veneto, Daniel Canzian, patron del ristorante che porta il suo nome nel cuore di Brera, a Milano, e presidente JrE - Jeunes Restaurateurs d’Europe.

“A partire dagli anni Ottanta del Novecento abbiamo scelto di studiare e interpretare a modo nostro l’antica arte produttiva dei vini dolci - spiega Fausto Maculan, alla guida di Cantina Maculan - una nicchia tanto sfidante quanto affascinante per un vignaiolo, così come per un cuoco. Da sempre ci interroghiamo sul miglior modo di raccontare la nostra selezione, scegliendo sì le parole giuste, ma anche accostamenti gusto-olfattivi ed emotivi capaci di spaziare dall’immediatezza della concordanza allo stupore dei contrasti. Ecco che la sfida che lanciamo ai partecipanti è proprio questa: decostruire per costruire insieme il presente e il futuro del vino dolce”.

I cuochi (che entro il 13 aprile, dovranno inviare la loro proposta con l’immagine del piatto), saranno protagonisti dell’evento di premiazione, il 19 maggio nella storica cantina a Breganze, dove prepareranno il loro piatto di fronte alla giuria di qualità, presieduta dallo chef Canzian, che decreterà il vincitore.

