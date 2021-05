Il progetto Prosecco Bar di Bottega torna a “galoppare” negli ippodromi di Inghilterra

Lanciando un messaggio di ritorno agli investimenti alla ripartenza, torna letteralmente a “galoppare” il progetto Prosecco Bar di Bottega, uno dei brand enoici italiani più famosi, assoluto protagonista nel settore del travel retail ma non solo. E lo fa dal principale mercato per il Prosecco, il Regno Unito, e da luoghi simbolo dell’ippica, che in Inghilterra ha una delle sue patrie più nobili in assoluto. Perchè in questo maggio di ripresa, in un Regno Unito ormai prossimo all’immunità di gregge che porterà alla normalità vera, hanno aperto negli ippodromi inglesi di Bath e di Windsor, tra i più importanti in assoluto, i due Bottega Terrazza Bar & Restaurant ed i più agili Bottega Garden Bar, che sono strutture più agili, limitate ai drink. Le due aperture hanno un grande valore, in quanto dopo uno stallo di oltre un anno, sono le prime dall’inizio della pandemia. Nel dettaglio Bottega ha definito un accordo commerciale con il gruppo britannico Arc (Arena Racing Company, che controlla 16 ippodromi dove si tengono quasi il 40% delle gare inglesi) per l’inserimento del proprio format di ristorazione a Bath, a Windsor e, con formula pop-up legata a specifici eventi, ad altri ippodromi in Inghilterra.

Un mix vincente, che unisce la passione per i cavalli dei paesi anglofoni, e quella per il vino ed il cibo italiano: “abbiamo sempre amato le corse dei cavalli e le persone che fanno parte di questo bellissimo mondo - commenta Sandro Bottega, presidente dell’azienda di Treviso - dove tutti amano la natura e gli animali. Tutto questo è strettamente legato all'impegno indissolubile sul fronte della sostenibilità che la nostra azienda ha assunto da tanti anni. Questi sono valori fondamentali sia nella nostra attività che nella vita di tutti i giorni e il motivo per brindare non è vincere ma farne parte. Arc è una grande organizzazione alla quale abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi, realizzando due grandi progetti: Bottega Terrazza Bar e Restaurant & Bottega Garden bar. Siamo fiduciosi che saranno un successo”.

Il format Prosecco Bar è stato lanciato nel 2014 a bordo della nave Cinderella del gruppo Viking, che opera sul Mar Baltico. Negli anni è stato poi introdotto nell’aeroporti internazionali di Roma Fiumicino, di Dubai, di Birmingham, di Bologna, di Milano Malpensa e dei due scali bulgari di Burgas e Varna, a Guernsey (Channel Islands) sulla terrazza dello Slaughterhouse, nel Grand Hyatt Hotel di Muscat in Oman, alle isole Seychelles sulla spiaggia dell’Hotel Hilton Labriz (Silhouette Island), a Tokyo sulla terrazza dell’Anchor Gate Hotel e, con formula diversa, nella stazione di Belluno.

Copyright © 2000/2021