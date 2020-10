Il Prosecco Doc fa boom on line in Usa, dopo la “National Prosecco Week” by Colangelo Pr

Se il Prosecco tiene negli Stati Uniti, è grazie al suo appeal, senza dubbio, e grazie all’on line. Su realtà come Wine.com, il Prosecco Doc ha registrato un aumento del 274% di vendite a luglio 2020 sullo stesso mese nel 2019; SevenFifty ha avuto un’impennata del 40% e Binny’s, una catena di negozi del Midwest ha registrato un aumento del 24%.

Si tratta di alcuni dei principali player dell’e-commerce di vino in Usa, “summa” degli oltre 500 retailer reclutati dall’agenzia di comunicazione newyorchese Colangelo PR che, con l’evento di National Prosecco Week, in luglio, ha creato per il Prosecco un vero e proprio palcoscenico virtuale, mettendo in piedi una rete coesa di esperienze digitali - degustazioni, seminari e masterclass virtuali - e di promozioni che hanno sostenuto le vendite ed i consumi, spostati in gran parte, come nel resto del mondo, tra le mura domestiche.

