Il Prosecco Doc sarà la bollicina dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

Mancano poco meno di tre anni ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, il più grande evento sportivo che l’Italia torna ad ospitare a 20 anni esatti di distanza dalle Olimpiadi invernali di Torino, ma c’è già un buon motivo per brindare: l’ufficialità della partnership con il Prosecco Doc, la bollicina più popolare e bevuta al mondo, che abbraccia così l’evento sportivo, un trampolino eccezionale per consolidarne ulteriormente la leadership sul mercato dei consumi globali.

“È un grande piacere per noi affiancare il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 in questa fantastica quanto ambiziosa avventura”, ha commentato il presidente del Consorzio Prosecco Stefano Zanette. “Da tempo il Prosecco investe importanti risorse a favore del mondo dello sport e della cultura. Quale migliore occasione quindi di questi Giochi per condividere quei valori che, a partire dallo sport, diventano stile di vita e, sedimentandosi, cultura. Senza dimenticare un altro tema che ci unisce al Movimento Olimpico, ovvero l’attenzione per l’ambiente che vede impegnati sia la nostra Denominazione che il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in uno sforzo teso a far comprendere come l’impegno alle questioni ambientali, economiche e sociali, non costituisca un problema ma un’opportunità”, conclude Zanette.

“Considerata la portata internazionale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ed essendo il Prosecco Doc la Denominazione enologica Italiana più bevuta al mondo, non potevamo non essere l’Official Sparkling Wine Sponsor di questo grande evento, che ci auguriamo possa rappresentare un’occasione per rendere ancor più evidente il legame tra il Prosecco e il territorio di produzione, vera ragione del successo internazionale delle nostre produzioni”, aggiunge il dg Consorzio del Prosecco Doc, Luca Giavi. “Molte volte la notorietà del Prosecco spinge tanti a ritenere che il termine sia sinonimo di spumante. Non è così, il Prosecco è una Dop che coinvolge nove province tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove si raccolgono le uve e dove viene vinificato il Prosecco che, una volta imbottigliato, raggiunge 195 Paesi nel mondo”.

“Con la firma del contratto con il Consorzio di tutela del Prosecco Doc si allarga ulteriormente la squadra degli sponsor che hanno deciso di affiancare la Fondazione Milano Cortina 2026 nella Road to the Games”, chiosano il presidente ed il ceo del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò ed Andrea Varnier. “Una realtà leader che contribuisce attivamente a raccontare al mondo l’eccellenza del nostro Paese. Il Consorzio Prosecco DOC è sinonimo di garanzia e stile che racconta una storia di successi e grandi passioni e, proprio come la squadra di Milano Cortina 2026, combina classe, eleganza e personalità con un’armonica morbidezza”.

